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Льготы, ценники, справки, "18+": что изменится в Беларуси с 1 июля?
01.07.2017 08:44 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
В Беларуси с 1 июля 2017 года вступают в силу некоторые нормы ЕАЭС, а также ряд законов и национальных нормативных актов, многие из которых затрагивают повседневную жизнь граждан. Sputnik анализирует основные изменения.
© Sputnik / Мария Амелина
Национальные права для белорусов
С 1 июля 2017 года белорусские профессиональные водители, работающие в российских компаниях, могут пользоваться национальными водительскими правами — это значит, что получать отдельного удостоверения в РФ не придется.
С этой даты вступает в силу федеральный закон РФ, запрещающий иностранным профессиональным водителям работать в российских компаниях или заниматься предпринимательской деятельностью с использованием национальных водительских удостоверений.
Под норму этого закона, в нарушение прав и свобод Союзного государства, подпали и белорусские водители, так как Госдума РФ не успела принять соответствующую поправку.
Этот вопрос был разрешен на состоявшемся 16 июня в Санкт-Петербурге заседании Совета министров Союзного государства. Теперь белорусские водители имеют право работать в РФ с национальными правами.
Ожидается, что осенью ГД РФ примет соответствующую поправку, которая предоставит такие же права и водителям из других стран ЕАЭС.
Информационная безопасность
С 1 июля 2017 в Беларуси вступают в силу поправки в ряд законов, предусматривающие комплекс мер по защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию. В частности, такие поправки вносятся в законы о правах ребенка, о рекламе, о СМИ, об информации, информатизации и защите информации, а также об издательском деле.
Согласно вносимым изменениям к информации, причиняющей вред здоровью и развитию детей, относится информация:
Теперь, с 1 июля производители и распространители информационной продукции обязаны присваивать ей возрастную категорию и маркировать носители информации соответствующим знаком. Это касается продукции СМИ, печатных изданий, аудиовизуальных произведений, электронных и компьютерных игр, а также информации, распространяемой посредством культурных мероприятий.
Работать и получать пособия
Еще одно важное нововведение, вступающее в силу с 1 июля 2017 года, касается родителей детей-инвалидов.
Согласно постановлению Совмина, теперь они имеют право работать на условиях неполной занятости (не более 0,5 ставки) либо на дому, и получать при этом пособие по уходу за ребенком-инвалидом. Такая норма предусмотрена проектом новой редакции закона "О государственных пособиях семьям, воспитывающим детей".
Инвалиды получат новые льготы
С 1 июля в Беларуси также изменяется порядок обеспечения инвалидов III группы техническими средствами социальной реабилитации, это предусмотрено указом от 15 июня 2017 года № 211 "О совершенствовании порядка предоставления государственной адресной социальной помощи".
© Sputnik / Виктор Толочко
Это также касается детей, которые нуждаются в таких средствах.
Все эти категории граждан будут обеспечиваться средствами реабилитации бесплатно через государственные организации здравоохранения и Белорусский протезно-ортопедический восстановительный центр. В частности, бесплатно можно будет получить слуховые аппараты, глазные протезы, инсулиновые шприцы, тест-полоски, протезы и ортезы для верхних и нижних конечностей, ортезы на позвоночник, ортопедическую обувь, протезы молочной железы.
Кроме того, инвалидам III группы будет предоставлено право бесплатного нахождения в отделении стационарного протезирования и реабилитации Белорусского протезно-ортопедического центра.
Также указом предусмотрено расширение перечня предметов гигиены, расходы на приобретение которых будут компенсироваться в рамках выплаты социального пособия для возмещения затрат на приобретение подгузников. Инвалидам I группы и детям-инвалидам с четвертой степенью утраты здоровья компенсируют расходы на приобретение подгузников, впитывающих трусиков, впитывающих простыней (пеленок), урологических прокладок (вкладышей).
Упрощается и процедура обращения за таким видом помощи: подать соответствующее заявление в органы по труду, занятости и соцзащите смогут и близкие родственники инвалидов.
Поддержку малообеспеченных семей в Беларуси усилят
Указ №221 предусматривает расширение государственной помощи некоторым категориям малообеспеченных семей. Так, с 1 июля возможность получать ежемесячное социальное пособие на 12 месяцев смогут малообеспеченные граждане и семьи, которые по объективным причинам имеют среднедушевой доход за последние 12 месяцев ниже бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения.
Электроэнергия будет дорожать медленней
С 1 июля 2017 года вступает в силу постановление МАРТ №28 от 19 мая. Оно предусматривает понижение коэффициентов индексации на электроэнергию до уровня 0,76 против ранее действовавшего коэффициента в 0,81. Документ принят для сдерживания роста тарифов на электроэнергию для промышленных потребителей, который связан с изменением курса белорусского рубля к доллару.
В Беларуси промпотребители платят за электроэнергию по более высоким тарифам, чем ее себестоимость. Таким образом, за счет механизма перекрестного субсидирования, покрываются более низкие тарифы для населения.
Основной объем электроэнергии в республике производится с использованием природного газа, за который Беларусь платит России в российских рублях, хотя цены на газ для Минска сформированы в долларах.
На ценниках будут литры и килограммы
С 1 июля МАРТ вводит обязательное требование для предприятий торговли указывать на ценниках продуктов не только их отпускную цену, но и стоимость одного литра или килограмма.
© Sputnik / Виктор Толочко
С 1 января по 30 июня это требование было рекомендательным.
Рекомендации были приняты в связи с тем, что многие производители стали выпускать продукцию в упаковках весом менее литра или килограмма, и покупателям стало трудно ориентироваться, сравнивая цены на те или иные товары разных производителей.
Теперь это сделать будет гораздо легче.
Школьникам нужно обновить справки
В Беларуси школьники и воспитанники учреждений среднего и специального образования пользуются правом бесплатного проезда в метро. Основанием для льготы служит справка с места учебы с текущим сроком действия или электронная карта учащегося.
С завершением учебного года эти документы требуют обновления.
Также с 1 июля до 31 августа учащимся школ, в том числе выпускникам девятых классов, которые летом будут задействованы в программах дополнительного образования детей и молодежи, воспитательных и оздоровительных программах, а также детям и подросткам, принимающим участие в крупномасштабных массовых мероприятиях, необходимо обновить справки с места учебы. Остальные же школьники прав на бесплатный проезд иметь не будут.
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С начала июля в силу вступают некоторые нормы ЕАЭС, закон Беларуси о маркировке печатной продукции, а родители детей-инвалидов смогут работать и получать пособие....
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