В Беларуси с 1 июля 2017 года вступают в силу некоторые нормы ЕАЭС, а также ряд законов и национальных нормативных актов, многие из которых затрагивают повседневную жизнь граждан. Sputnik анализирует основные изменения.



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Национальные права для белорусов

С 1 июля 2017 года белорусские профессиональные водители, работающие в российских компаниях, могут пользоваться национальными водительскими правами — это значит, что получать отдельного удостоверения в РФ не придется.

С этой даты вступает в силу федеральный закон РФ, запрещающий иностранным профессиональным водителям работать в российских компаниях или заниматься предпринимательской деятельностью с использованием национальных водительских удостоверений.

Под норму этого закона, в нарушение прав и свобод Союзного государства, подпали и белорусские водители, так как Госдума РФ не успела принять соответствующую поправку.

Этот вопрос был разрешен на состоявшемся 16 июня в Санкт-Петербурге заседании Совета министров Союзного государства. Теперь белорусские водители имеют право работать в РФ с национальными правами.

Ожидается, что осенью ГД РФ примет соответствующую поправку, которая предоставит такие же права и водителям из других стран ЕАЭС.

Информационная безопасность

С 1 июля 2017 в Беларуси вступают в силу поправки в ряд законов, предусматривающие комплекс мер по защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию. В частности, такие поправки вносятся в законы о правах ребенка, о рекламе, о СМИ, об информации, информатизации и защите информации, а также об издательском деле.

Согласно вносимым изменениям к информации, причиняющей вред здоровью и развитию детей, относится информация:

вызывающая желание употреблять алкогольные, слабоалкогольные напитки, пиво, потреблять наркотические средства, психотропные вещества, их аналоги, токсические или другие одурманивающие вещества, табачные изделия;

побуждающая к совершению преступления или иного общественно опасного деяния, в том числе к занятию проституцией, попрошайничеством, бродяжничеством, участию в азартных играх, совершению действий, связанных с изготовлением, распространением порнографических материалов или предметов порнографического характера;

положительно оценивающая преступление или идеализирующая преступников, поощряющая поведение, ущемляющее человеческое достоинство, в том числе совершение насильственных действий по отношению к людям или животным;

отображающая издевательства над человеком или группой людей либо их унижения в связи с этническим происхождением, национальной, расовой, религиозной, языковой, половой принадлежностью, убеждениями или взглядами, социальным положением, заболеванием;

поощряющая или положительно оценивающая жестокость, физическое, психическое, сексуальное насилие, сексуальную эксплуатацию, сексуальные отношения с участием детей;

побуждающая к нанесению телесных повреждений или самоубийству, описывающая средства или обстоятельства самоубийства;

содержащая методики либо иные материалы о способах изготовления опасных для жизни и здоровья людей предметов и их использования;

поощряющая привычки, противоречащие формированию здорового образа жизни;

содержащая нецензурные слова и выражения;

дискредитирующая институт семьи и брачно-семейные отношения;

устрашающего характера, в том числе представляемая в виде изображения или описания в унижающей человеческое достоинство форме смерти, несчастного случая, аварии, катастрофы, заболевания и (или) их последствий;

содержащая порнографические материалы и (или) эротику.

Теперь, с 1 июля производители и распространители информационной продукции обязаны присваивать ей возрастную категорию и маркировать носители информации соответствующим знаком. Это касается продукции СМИ, печатных изданий, аудиовизуальных произведений, электронных и компьютерных игр, а также информации, распространяемой посредством культурных мероприятий.

Работать и получать пособия

Еще одно важное нововведение, вступающее в силу с 1 июля 2017 года, касается родителей детей-инвалидов.

Согласно постановлению Совмина, теперь они имеют право работать на условиях неполной занятости (не более 0,5 ставки) либо на дому, и получать при этом пособие по уходу за ребенком-инвалидом. Такая норма предусмотрена проектом новой редакции закона "О государственных пособиях семьям, воспитывающим детей".

Инвалиды получат новые льготы

С 1 июля в Беларуси также изменяется порядок обеспечения инвалидов III группы техническими средствами социальной реабилитации, это предусмотрено указом от 15 июня 2017 года № 211 "О совершенствовании порядка предоставления государственной адресной социальной помощи".



© Sputnik / Виктор Толочко Колясочник показал, как инвалиду попасть в здание МРЭК и не погибнуть

Это также касается детей, которые нуждаются в таких средствах.

Все эти категории граждан будут обеспечиваться средствами реабилитации бесплатно через государственные организации здравоохранения и Белорусский протезно-ортопедический восстановительный центр. В частности, бесплатно можно будет получить слуховые аппараты, глазные протезы, инсулиновые шприцы, тест-полоски, протезы и ортезы для верхних и нижних конечностей, ортезы на позвоночник, ортопедическую обувь, протезы молочной железы.

Кроме того, инвалидам III группы будет предоставлено право бесплатного нахождения в отделении стационарного протезирования и реабилитации Белорусского протезно-ортопедического центра.

Также указом предусмотрено расширение перечня предметов гигиены, расходы на приобретение которых будут компенсироваться в рамках выплаты социального пособия для возмещения затрат на приобретение подгузников. Инвалидам I группы и детям-инвалидам с четвертой степенью утраты здоровья компенсируют расходы на приобретение подгузников, впитывающих трусиков, впитывающих простыней (пеленок), урологических прокладок (вкладышей).

Упрощается и процедура обращения за таким видом помощи: подать соответствующее заявление в органы по труду, занятости и соцзащите смогут и близкие родственники инвалидов.

Поддержку малообеспеченных семей в Беларуси усилят

Указ №221 предусматривает расширение государственной помощи некоторым категориям малообеспеченных семей. Так, с 1 июля возможность получать ежемесячное социальное пособие на 12 месяцев смогут малообеспеченные граждане и семьи, которые по объективным причинам имеют среднедушевой доход за последние 12 месяцев ниже бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения.

Электроэнергия будет дорожать медленней

С 1 июля 2017 года вступает в силу постановление МАРТ №28 от 19 мая. Оно предусматривает понижение коэффициентов индексации на электроэнергию до уровня 0,76 против ранее действовавшего коэффициента в 0,81. Документ принят для сдерживания роста тарифов на электроэнергию для промышленных потребителей, который связан с изменением курса белорусского рубля к доллару.

В Беларуси промпотребители платят за электроэнергию по более высоким тарифам, чем ее себестоимость. Таким образом, за счет механизма перекрестного субсидирования, покрываются более низкие тарифы для населения.

Основной объем электроэнергии в республике производится с использованием природного газа, за который Беларусь платит России в российских рублях, хотя цены на газ для Минска сформированы в долларах.

На ценниках будут литры и килограммы

С 1 июля МАРТ вводит обязательное требование для предприятий торговли указывать на ценниках продуктов не только их отпускную цену, но и стоимость одного литра или килограмма.



© Sputnik / Виктор Толочко МАРТ vs ритейлеры: как занять лучшую полку под свой товар в магазинах?

С 1 января по 30 июня это требование было рекомендательным.

Рекомендации были приняты в связи с тем, что многие производители стали выпускать продукцию в упаковках весом менее литра или килограмма, и покупателям стало трудно ориентироваться, сравнивая цены на те или иные товары разных производителей.

Теперь это сделать будет гораздо легче.

Школьникам нужно обновить справки

В Беларуси школьники и воспитанники учреждений среднего и специального образования пользуются правом бесплатного проезда в метро. Основанием для льготы служит справка с места учебы с текущим сроком действия или электронная карта учащегося.

С завершением учебного года эти документы требуют обновления.

Также с 1 июля до 31 августа учащимся школ, в том числе выпускникам девятых классов, которые летом будут задействованы в программах дополнительного образования детей и молодежи, воспитательных и оздоровительных программах, а также детям и подросткам, принимающим участие в крупномасштабных массовых мероприятиях, необходимо обновить справки с места учебы. Остальные же школьники прав на бесплатный проезд иметь не будут.