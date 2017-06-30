Комплимент Чайковскому: в Гомеле засветилась клумба-рояль

ГОМЕЛЬ, 1 июля — Sputnik. Необычная клумба-рояль "выросла" в Гомеле на улице Ланге у памятника Петру Чайковскому. Авторство и исполнение идеи принадлежит предприятию "Гомельгорсвет".

Директор предприятия Дмитрий Лебедь попросил воспринимать новый арт-объект как подарок Гомелю к юбилею — 875-летию со дня первого упоминания в летописи. И как дань уважения творчеству Петра Ильича, имя которого носит расположенная неподалеку детская музыкальная школа искусств №1.



© Sputnik/ Анна Соколова Клумба-рояль - подарок к 875-летию города от предприятия "Гомельгорсвет"

Цвет и объем роялю придают петунии, заполнившие пустоты металлического каркаса. Их высадило другое городское предприятие — "Красная гвоздика". В сумерках и ночью инструмент светится. Для этого использовали более тысячи световых диодов. В комплекте с роялем идет табурет, на который можно присесть ради эффектного фото.

В рояль вмонтированы специальные датчики, и если подойти ближе к инструменту, заиграет музыка Чайковского. Правда, очень тихо, чтобы не потревожить живущих поблизости людей.



© Sputnik/ Анна Соколова Клумба-рояль в Гомеле

Клумба-рояль будет украшать улицу Ланге бессрочно. Это уже второй необычный художественный объект в Гомеле, появившийся стараниями "Гомельгорсвета". Первым был парк копий мировых достопримечательностей в сквере имени А.Громыко.