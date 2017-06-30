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Сделка года, безжалостная стихия, "почтовый туризм" и судьба "Мотовело" - все за вчера

01.07.2017 09:00 — Новости Общества | Tut.by  
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Доброе утро!

Ура, начались большие выходные: на работу только 4 июля! Жаль лишь, что позади уже месяц лета, а погода радовала нас не так часто, как хотелось бы, и предстоящий уикенд — не исключение: обещают дожди. Но есть и хорошая новость: цены на клубнику на Комаровке упали до рубля — самый сезон!


ВАЖНОЕ

Вот это да, это «загогулина года»! Виктор Прокопеня — напомним, самый крупный налогоплательщик подоходного налога с физлиц по итогам 2016-года и за всю историю независимой Беларуси — собирается купить белорусский Паритетбанк, а потом Сбербанк Украины. Поинтересовались у самого «виновника торжества», зачем ему это нужно.

Александр Лукашенко принял участие в заседании Высшего государственного совета в Москве. Нам уже известно, что там обсуждалась отмена роуминга на территории Союзного государства и… поголовье коров.

Ровно год назад в Беларуси появились в обращении новые деньги, старыми деньгами можно было рассчитаться до 31 декабря 2016-го. Рассказываем, как обычные белорусы пережили год с новыми банкнотами и монетами и как люди «денежных» профессий тогда пережили переход на новые деньги. А вот тест по новым деньгам и для вас!

Вчера освободили последних фигурантов дела «Белого легиона». Под стражей оставались Мирослав Лазовский и Виктор Мороз, обвиняемые в создании незаконного вооруженного формирования.

У минского хоккейного «Динамо» — новый тренер. Кто он — рассказываем здесь. Спойлер: конечно, иностранец, хотя еще не так давно кое-кто заявлял, что в «Динамо» вообще не должно быть легионеров — в том числе и в тренерском штабе.

В Москву и область снова пришла непогода: ливень, гроза, град, сильный ветер до 15−20 м/с. Такого дождя, как вчера, в российской столице не было 100 лет. К сожалению, стихия не прошла бесследно: минимум четыре человека погибли и по меньшей мере пятеро пострадали.


ПОПУЛЯРНОЕ

В нашем проекте «Доктора» очередное классное интервью — на сей раз говорили с пластическим хирургом. Он и оторванные пальцы пришивает, и операции по смене пола проводит, и молодость белорускам сохраняет. Правда, признается, от эстетической хирургии чаще всего пытается отговорить: «Убирают морщины вокруг глаз, приходят по поводу деформации носа, но, бывает, что у пациентки в голове больше деформаций».

Пока у нас только обсуждают возможное повышение лимитов на посылки из-за границы до 200 евро, некоторые уже давно обходят ограничения через Россию — там до сих можно заказывать товары из-за границы на 1000 евро. Рассказываем, как.

Трагическая история: белоруска умерла на отдыхе в Болгарии, но — родным никто об этом не сообщил, хотя женщина оформляла поездку через турфирму и со страховкой. Разбирались, почему так вышло.

ЧТО ЕЩЕ СТОИТ ПОСМОТРЕТЬ И ПОЧИТАТЬ

3 июля в Минске пройдет воздушный парад ко Дню независимости. Кроме белорусов, в параде примут участие и россияне на ударных вертолетах Ка-52, многоцелевых истребителях Су-27 и фронтовых бомбардировщиках Су-34. Мы съездили на авиабазу в Мачулищах, чтобы посмотреть на подготовку. Обещают в этом году показать сложную летную фигуру — ромб, расстояние между лопастями вертолетов не больше десяти метров.


Недавнее сообщение о том, что в суд направлено заявление о признании «Мотовело» банкротом, вызвало общественный резонанс. Но, оказалось, посыл о том, что банкротится производитель мотовелотехники, — большое заблуждение. Разобрались в этой путанице с главой ООО «МотоВелоЗавод», бывшим мэром Минска Николаем Ладутько.

Если вам нужен новый телефон, не торопитесь выбирать то, что у всех, — посмотрите, сколько классных новинок появилось в этом году.

Абитуриенты написали ЦТ по географии. А вы сможете ответить на 9 простых и 1 сложный вопрос по этому предмету? Даже если вы давно закончили школу, но следите за новостями, с нашим тестом вы легко справитесь.

Все новости пятницы, 30 июня

Кстати. Помните, что в июле мы переходим на международные номера счетов IBAN, начнет по-новому декларировать доходы и сможем, как планируется, расплатиться банковской карточкой в деревенских магазинах? Вот вам обзор июльских изменений в нашей жизни. Хороших выходных — и оставайтесь с нами!

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Теги: Новости, Минск
 
 
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Ура, начались большие выходные: на работу только 4 июля! Жаль лишь, что позади уже месяц лета, а погода радовала нас не так часто, как хотелось бы, и предстоящий уикенд...

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