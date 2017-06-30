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Сделка года, безжалостная стихия, "почтовый туризм" и судьба "Мотовело" - все за вчера
01.07.2017 09:00 — Новости Общества | Tut.by
Доброе утро!
Ура, начались
ВАЖНОЕ
Вот это да, это «загогулина года»! Виктор Прокопеня — напомним, самый крупный налогоплательщик подоходного налога с физлиц по итогам 2016-года и за всю историю независимой Беларуси — собирается купить белорусский Паритетбанк, а потом Сбербанк Украины. Поинтересовались у самого «виновника торжества»,
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Трагическая история: белоруска умерла на отдыхе в Болгарии, но — родным никто об этом не сообщил, хотя женщина оформляла поездку через турфирму и со страховкой.
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3 июля в Минске пройдет воздушный парад ко Дню независимости. Кроме белорусов, в параде примут участие и россияне на ударных вертолетах Ка-52, многоцелевых истребителях Су-27 и фронтовых бомбардировщиках Су-34.
Недавнее сообщение о том, что в суд направлено заявление о признании «Мотовело» банкротом, вызвало общественный резонанс. Но, оказалось, посыл о том, что банкротится производитель мотовелотехники, — большое заблуждение.
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Кстати. Помните, что в июле мы переходим на международные номера счетов IBAN, начнет по-новому декларировать доходы и сможем, как планируется, расплатиться банковской карточкой в деревенских магазинах?
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Ура, начались большие выходные: на работу только 4 июля! Жаль лишь, что позади уже месяц лета, а погода радовала нас не так часто, как хотелось бы, и предстоящий уикенд...
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