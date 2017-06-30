В Несвиже рабочие повредили браму костела Божьего тела

В Несвиже при проведении реставрационных работ строители повредили браму костела Божьего тела. Об этом на своей странице в Facebook сообщил историк Николай Волков.

В Несвиже, напомним, сейчас проводятся специальные работы — вокруг культовой постройки устанавливают специальные шпунты, которые должны защитить костел от грунтовых вод.



Фото: БЕЛТА

Костел Божьего тела (Фарный) в Несвиже — архитектурный памятник раннего барокко, первый барочный храм на территории Восточной Европы и второй — в мире. Родовая усыпальница князей Радзивиллов. Построен итальянским архитектором Джованни Бернардони в 1584—1593 гг.