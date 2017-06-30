ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Несвиже рабочие повредили браму костела Божьего тела

01.07.2017 10:03 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В Несвиже при проведении реставрационных работ строители повредили браму костела Божьего тела. Об этом на своей странице в Facebook сообщил историк Николай Волков.

В Несвиже, напомним, сейчас проводятся специальные работы — вокруг культовой постройки устанавливают специальные шпунты, которые должны защитить костел от грунтовых вод.


Фото: БЕЛТА

Костел Божьего тела (Фарный) в Несвиже — архитектурный памятник раннего барокко, первый барочный храм на территории Восточной Европы и второй — в мире. Родовая усыпальница князей Радзивиллов. Построен итальянским архитектором Джованни Бернардони в 1584—1593 гг.

 
 
Ссылка на источник 49
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Несвиже, напомним, сейчас проводятся специальные работы - вокруг культовой постройки устанавливают специальные шпунты, которые должны защитить костел от...

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Комплимент Чайковскому: в Гомеле засветилась клумба-рояль
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика