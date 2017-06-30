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В Несвиже рабочие повредили браму костела Божьего тела
01.07.2017 10:03 — Новости Общества | Tut.by
В Несвиже при проведении реставрационных работ строители повредили браму костела Божьего тела. Об этом на своей странице в Facebook сообщил историк Николай Волков.
В Несвиже, напомним, сейчас
Костел Божьего тела (Фарный) в Несвиже — архитектурный памятник раннего барокко, первый барочный храм на территории Восточной Европы и второй — в мире. Родовая усыпальница князей Радзивиллов. Построен итальянским архитектором Джованни Бернардони в 1584—1593 гг.
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