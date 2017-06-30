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На спор: минчанин сдал ЦТ по русскому на 100, по белорусскому – на 99
01.07.2017 10:21 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
Абитуриенты в эти дни уже узнают свои результаты за централизованное тестирование — экзамены, необходимые для поступления в университеты. Статистику по сдаче ЦТ и рекорды в Минобразования назовут позже, Sputnik удалось отыскать одного из "отличников" этого года и задать ему пару вопросов.
Владимир Устинович сдал ЦТ по русскому языку на 100 баллов, а по белорусскому — на 99. Испытание по математике минчанину удалось сдать на 98 баллов, по биологии — на 84. Что интересно: с такими высокими баллами парень не собирается никуда поступать.
"На самом деле, я уже год учусь в университете (БГУФК). Может, это кому-то покажется странным, с такими баллами, но я хочу стать отличным тренером", — рассказал Устинович.
Он говорит, что решил сдать ЦТ в этом году для себя — проверить, "есть ли порох в пороховницах". Была для сдачи тестирования и другая причина.
"Да и спор к тому же был с родителями. Говорили, что я не буду учиться. Я поспорил на машину, что улучшу результат", — отметил собеседник Sputnik.
Легче всего ему далось ЦТ по белорусскому, потому что это родной язык Владимира. Он часто бывает у своей бабушки, с которой говорит только по-белорусски.
"Русский язык действительно учил много. Ради спора пришлось походить к репетитору целый год", — сказал он.
После получения результатов по всем четырем предметам Владимир добился своего — доказал и себе, и родителям, что может и учиться, и сдавать успешно экзамены. Теперь он ждет свой приз — автомобиль, родители же пообещали.
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Уже год Владимир учится в физкультурном университете, но решил сдать ЦТ из-за спора с родителями на автомобиль.
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