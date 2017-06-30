Новая редакция закона о беженцах: что изменилось

МИНСК, 1 июл — Sputnik. Взрослым переселенцам из Украины с 1 июля 2017 года будет предоставлена возможность получения бесплатной медицинской помощи в Беларуси, сообщил представитель Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) в Беларуси Жан-Ив Бушарди.

Беженцы из дальнего зарубежья и прежде могли рассчитывать на бесплатную медпомощь. Вопросы трудоустройства в новой редакции закона о вынужденной миграции, вступившей в силу в субботу, остались неизменны — никакого дополнительного разрешения на работу ни беженцам, ни тем, кто получил дополнительную защиту, не нужно. То же самое со школьным образованием, оно доступно всем беженцам.

С высшим образованием сложнее: тот, кто имеет статус беженца, может претендовать на бесплатное образование наравне с белорусами, а те, кто получил в Беларуси дополнительную защиту, вынужден будет платить — речь идет о переселенцах из Украины. Если у человека есть вид на жительства, он соревнуются наравне со всеми абитуриентами и может претендовать на бюджетное обучение.

Закон также предполагает получение проездного документа для тех, кто получил дополнительную защиту, это делает возможным свободный выезд за рубеж.

"Если паспорт утерян или просрочен, он может подтвердить свой статус этим документом, полученным в миграционной службе. Его стоимость составит около трех базовых величин", — пояснил Бушарди.

1 июля вступила в силу уже четвертая редакция закона о вынужденной миграции.