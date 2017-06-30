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Результаты ЦТ по биологии появились онлайн

01.07.2017 12:56 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 1 июл — Sputnik. Результаты централизованного тестирования (ЦТ) по биологии появились на сайте Республиканского института контроля знаний.Тестирование по биологии сдавали порядка 30 тысяч абитуриентов по всей Беларуси.

Результаты ЦТ по биологии появились онлайн
© Sputnik/
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Результаты экзамена по смс подписанные на рассылку абитуриенты получили уже вечером в пятницу. В субботу около полудня оценки за биологию стали доступны и на сайте РИКЗ. Там можно узнать, сколько в тесте было правильных и неправильных ответов и проверить свой балл.

Как узнать результаты ЦТ >>

Абитуриенты уже знают результаты некоторых ЦТ — в частности, по русскому и белорусскому языкам, обществоведению и математике. Скоро должны появиться баллы за тестирование по иностранным языкам.

Последнее ЦТ в этом году — по всемирной истории — состоится 2 июля, а на следующей неделе пройдут три резервных дня сдачи. 

 
Теги: Минск
 
 
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Абитуриенты уже могут проверить свои баллы за ЦТ по биологии на сайте РИКЗ.

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