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Результаты ЦТ по биологии появились онлайн
01.07.2017 12:56 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 1 июл — Sputnik. Результаты централизованного тестирования (ЦТ) по биологии появились на сайте Республиканского института контроля знаний.Тестирование по биологии сдавали порядка 30 тысяч абитуриентов по всей Беларуси.
Результаты экзамена по смс подписанные на рассылку абитуриенты получили уже вечером в пятницу. В субботу около полудня оценки за биологию стали доступны и на сайте РИКЗ. Там можно узнать, сколько в тесте было правильных и неправильных ответов и проверить свой балл.
Абитуриенты уже знают результаты некоторых ЦТ — в частности, по русскому и белорусскому языкам, обществоведению и математике. Скоро должны появиться баллы за тестирование по иностранным языкам.
Последнее ЦТ в этом году — по всемирной истории — состоится 2 июля, а на следующей неделе пройдут три резервных дня сдачи.
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Абитуриенты уже могут проверить свои баллы за ЦТ по биологии на сайте РИКЗ.
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