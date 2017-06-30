Контрабанда сигарет и контрафактный алкоголь. Пограничники задержали нарушителей

В пограничной зоне Ивьевского района белорусские пограничники пресекли попытку переправки через границу крупной партии сигарет. По месту жительства одного из задержанных при этом нарушителей позже обнаружили целый арсенал спецсредств и спиртосодержащую жидкость. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранкомитета.



Фото: gpk.gov.by

Четыре легковых автомобиля, двигавшиеся в сторону белорусско-литовской границы, сотрудники оперативного подразделения органов погранслужбы обнаружили вблизи населенного пункта Геранены Ивьевского района в пограничной зоне.

Во время задержания двое из нарушителей на автомобилях марки Audi пытались скрыться. В результате после применения оружия и других специальных средств все нарушители были задержаны. В салонах автомобилей обнаружены более 400 тысяч штук сигарет.













В ходе обыска по месту жительства одного из задержаных с привлечением сотрудников Департамента финансовых расследований КГК Беларуси было выявлено 552 литра спиртосодержащей жидкости по предварительной оценке на сумму не менее 4 тысяч рублей. Она представляла собой концентрат для приготовления антисептических растворов для наружного применения. Кроме того, обнаружены тепловизоры, приборы ночного видения, переносные радиостанции, приспособления для переноски табачных изделий, маски-балаклавы и камуфлированная одежда.

Из спиртосодержащей жидкости, которая незаконно приобреталась в России, кустарным способом изготавливалась алкогольная продукция, далее она реализовывалась на территории Беларуси.



Фото: gpk.gov.by

По факту задержания проводится дальнейшая проверка. Действиям задержанных дается правовая оценка.

По предварительной информации, автомобили будут конфискованы, а водители надолго лишены права управления транспортными средствами и заплатят крупные штрафы.