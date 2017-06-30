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Контрабанда сигарет и контрафактный алкоголь. Пограничники задержали нарушителей

01.07.2017 16:02 — Новости Общества | Tut.by  
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В пограничной зоне Ивьевского района белорусские пограничники пресекли попытку переправки через границу крупной партии сигарет. По месту жительства одного из задержанных при этом нарушителей позже обнаружили целый арсенал спецсредств и спиртосодержащую жидкость. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранкомитета.


Фото: gpk.gov.by

Четыре легковых автомобиля, двигавшиеся в сторону белорусско-литовской границы, сотрудники оперативного подразделения органов погранслужбы обнаружили вблизи населенного пункта Геранены Ивьевского района в пограничной зоне.

Во время задержания двое из нарушителей на автомобилях марки Audi пытались скрыться. В результате после применения оружия и других специальных средств все нарушители были задержаны. В салонах автомобилей обнаружены более 400 тысяч штук сигарет.




В ходе обыска по месту жительства одного из задержаных с привлечением сотрудников Департамента финансовых расследований КГК Беларуси было выявлено 552 литра спиртосодержащей жидкости по предварительной оценке на сумму не менее 4 тысяч рублей. Она представляла собой концентрат для приготовления антисептических растворов для наружного применения. Кроме того, обнаружены тепловизоры, приборы ночного видения, переносные радиостанции, приспособления для переноски табачных изделий, маски-балаклавы и камуфлированная одежда.

Из спиртосодержащей жидкости, которая незаконно приобреталась в России, кустарным способом изготавливалась алкогольная продукция, далее она реализовывалась на территории Беларуси.


Фото: gpk.gov.by

По факту задержания проводится дальнейшая проверка. Действиям задержанных дается правовая оценка.

По предварительной информации, автомобили будут конфискованы, а водители надолго лишены права управления транспортными средствами и заплатят крупные штрафы.

 
 
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По месту жительства одного из задержанных при этом нарушителей позже обнаружили целый арсенал спецсредств и спиртосодержащую жидкость.

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