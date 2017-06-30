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Стали известны результаты ЦТ по иностранным языкам
01.07.2017 17:18 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 1 июл — Sputnik. Результаты централизованного тестирования (ЦТ) по иностранным языкам пришли абитуриентам смс-рассылкой вечером в субботу.
© Sputnik / Виктор Толочко
ЦТ по иностранным языкам сдавали более 30 тысяч абитуриентов по всей Беларуси. Самым популярным из них был английский, затем шли немецкий, французский, испанский и китайский языки.
Результаты тестирования по языкам пришли абитуриентам, подписанным на смс-рассылку, вечером в субботу. Как ожидается, на сайте Республиканского института контроля знаний (РИКЗ) они появятся днем в воскресенье, 2 июля.
Статистику ЦТ по предметам Минобразования Беларуси представит к середине июля — тогда будет известно, сколько абитуриентов получили максимальный балл, а сколько не набрали ни одного балла.
Абитуриенты уже знают результаты ЦТ по русскому и белорусскому языкам, математике, обществоведению и биологии. 2 июля в Беларуси пройдет последнее испытание — по всемирной истории.
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Свои баллы за экзамен по английскому, немецкому, французскому, испанскому или китайскому абитуриенты получили по смс-рассылке.
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