Стали известны результаты ЦТ по иностранным языкам

МИНСК, 1 июл — Sputnik. Результаты централизованного тестирования (ЦТ) по иностранным языкам пришли абитуриентам смс-рассылкой вечером в субботу.



© Sputnik / Виктор Толочко Эксперимент: как я сдал ЦТ, не зная предмета

ЦТ по иностранным языкам сдавали более 30 тысяч абитуриентов по всей Беларуси. Самым популярным из них был английский, затем шли немецкий, французский, испанский и китайский языки.

Результаты тестирования по языкам пришли абитуриентам, подписанным на смс-рассылку, вечером в субботу. Как ожидается, на сайте Республиканского института контроля знаний (РИКЗ) они появятся днем в воскресенье, 2 июля.

Статистику ЦТ по предметам Минобразования Беларуси представит к середине июля — тогда будет известно, сколько абитуриентов получили максимальный балл, а сколько не набрали ни одного балла.

Абитуриенты уже знают результаты ЦТ по русскому и белорусскому языкам, математике, обществоведению и биологии. 2 июля в Беларуси пройдет последнее испытание — по всемирной истории.

Как узнать результаты ЦТ онлайн >>