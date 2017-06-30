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В Норвегии - национальные костюмы, в Китае - неделя выходных. Как страны отмечают День Независимости
01.07.2017 18:17 — Новости Общества | Tut.by
3 июля Беларусь парадом и салютом отпразднует очередной День Независимости. А как отмечают подобные праздники в других странах? TUT.BY попросил жителей Польши, России, Китая, Норвегии и Израиля рассказать, как проходит государственный праздник, устраивают ли там парады и вызывают ли они чувство патриотизма у местных жителей.
Польша: красно-белые полотна развиваются почти у каждой квартиры
Ханна Заброска живет в городе Щецин на западе Польши. Из Пинска в страну-соседку она переехала 7 лет назад. Закончила Щецинский университет и сейчас с мужем растит дочку Алису.
В Польше День Независимости отмечают 11 ноября. И это, говорит белоруска, обязательный для всех выходной. Магазины, кафе, банки — ничего не работает.
— Для поляков — это не столько государственный, сколько личный праздник, — рассказывает Ханна. — Мой муж, например, каждый год за день до 11 ноября вывешивает на балконе большой флаг. Вообще, если в День Независимости посмотреть на нашу многоэтажку, то красно-белые полотна развиваются почти напротив возле каждой квартиры. И так во всех домах.
Флагами украшают административные здания, магазины, общественный транспорт и машины.
— Поляки — патриоты, и очень этим гордятся. Особенно мужчины старшего поколения, — продолжает собеседница. — Честно, мне до сих пор сложно понять, почему обычные люди здесь с таким трепетом украшают свои окна флагами. У нас в Беларуси я такого не видела. Муж говорит, так он выражает гордость за то, что живет в сильной и независимой стране.
В День Независимости в Варшаве проходит парад.
— Парад начинается часов в 11.00 и больше похож на марш. Здесь нет никаких танков, самолетов, только военные с цветами, — описывает праздник Ханна. — Примерно в это же время в костелах начинается служба. Многие в этот день обязательно приходят помолиться за свою страну. Первый раз, когда я попала на такую мессу, удивилась, потому что здесь пели патриотические молитвы.
11 ноября, уточняет Ханна, в костелах очень много людей. Службы идут весь день. И те, кто не успел с утра, могут прийти и помолиться за Польшу в другие часы.
— В последнее время в День Независимости в Польше стали проходить различные акции, — делится наблюдениями девушка. — В этом году, например, в Варшаве параллельно с маршем или после него, состоялся огромный митинг. На него собралось более 100 тысяч человек. Все чаще замечаю, что в государственные праздники — День Независимости, День Конституции, поляки хотят не просто веселиться, но и говорить. Говорить, что мы независимы, что у нас есть свое мнение.
Обычно в День Независимости Ханна с мужем много гуляют, а вечером идут в гости к родителям супруга.
— Мы собираемся и пьем чай. И ценность такой встречи в том, чтобы в этот важный для страны и каждого день, вся семья была вместе.
Китай: неделя выходных
Ду Хэн родился в Китае, но уже пять лет живет в Беларуси. Праздник-аналог нашего Дня Независимости в Поднебесной называется День образования Китайской Народной Республики. Отмечают его 1 октября и отдыхают по этому случаю целую неделю.
— С 1 по 7 октября у нас выходные, которые называются «золотая неделя», — рассказывает Ду Хэн. — Такие большие каникулы в Китае всего два раза в год: на Новый год и День образования КНР, поэтому в эти дни многие люди отправляются в путешествия. Те, у кого есть деньги, едут за границу, кто попроще — смотрят страну.
Главный день «золотой недели» — 1 октября. Улицы к празднику украшают фонариками, живыми цветами и приветственными плакатами.
— В первые 20 лет, после того, как была создана КНР, каждый праздник проходили военные парады, а теперь только в круглые даты, — продолжает собеседник. — Последний был два года назад и длился четыре часа. Он очень похож на белорусский — много техники, самолеты, военные. Все это проходит на Площади Тяньаньмэнь — одной из самых больших в мире. Там же на День образования КНР обязательно появляется портрет Мао Цзэдуна.
А еще в юбилейные парады в колоне обязательно идут представители 56 национальностей, которые живут в Китае.
— Все они в своих традиционных костюмах, это очень красиво, — делится впечатлением Ду Хэн. — В годы, когда парада нет, мероприятия в разных городах проводит местное правительство.
На День образования КНР, говорит молодой человек, в Пекине всегда не протолкнуться: на праздники сюда съезжаются люди со всей страны.
Норвегия: вся страна в национальных костюмах
Анна Омсландсетер живет в городе Поршгрюн, Норвегия. Главный государственный праздник здесь отмечают 17 мая. В этот день в 1814 году Норвегия перестала быть датской провинцией и с правом самоуправления перешла под власть Швеции.
— В этот день норвежцы выходят на улицу очень нарядные. Мужчины в строгих костюмах, белых рубашках, галстуках. Многие, особенно молодые девушки, надевают национальные костюмы. В зависимости от провинции платья у них разного цвета. У нас, например, черно-красные.
Кстати, стоят национальные костюмы очень дорого. И с ними обязательно носят еще более ценные серебряные украшения.
— Норвежцы в основном лютеране, эти платья девушки шьют к конформации, а потом берегут их и надевают только на большие праздники, — продолжает собеседница. — А те, у кого, как у меня, нет такого наряда, просто красиво одеваются.
На параде в колоннах идут школьники, спортсмены, скауты — в общем, все желающие организации. А еще здесь всегда много оркестров и рок-клуб. В итоге получается громко и весело.
— За парадом в Осло наблюдает король, — рассказывает Анна. — Интересно, что замыкают колонны выпускники в очень специфических комбинезонах, которые свистят в свистки и раздают всем визитки. При этом цвет их штанов зависит от направления обучения: красные, например, это общие предметы, бывают еще черные и синие.
После парада многие собираются компаниями и готовят что-нибудь на гриле. Мясо, например, или сосиски.
— Ну, а мы идем в небольшую квартирку к бабушке мужа. К этому времени она всегда готовит национальное блюдо — тушеную картошку с мясом и овощами. А после ужина и разговоров — все по домам.
— А салют?
— Салютов 17 мая здесь нет, вообще, этот праздник получается очень бюджетным.
Россия: концерты по всей стране
Юлия Паскевич живет в Санкт-Петербурге.
— 12 июня мы отмечаем День России, — рассказывает Юлия. — У нас это не позиционируется, как день независимости от чего-то. Это просто день страны, государства. Не могу сказать, что праздник популярен. Я вот периодически про него забываю. А потом вдруг обнаруживаю дополнительный выходной и очень радуюсь.
В День России по всей стране проводятся различные мероприятия, концерты, в парках играют оркестры.
— В Москве все проходит более торжественно, — продолжает девушка. — Это концерт на Красной площади или на Васильевском Спуске. В программе наши официальные главные звезды — Киркоров, например, Басков. Все говорят о любви к родине.
Если так случается, и 12 июня совпадает с другими выходными, многие уезжают за город.
— Возможно, конечно, кто-то любит этот праздник, выходит на улицы с флагами, радуется, но далеко не все, — делится впечатлениями Юлия. — Мое поколение, как мне кажется, не воспринимают 12 июня, как большой праздник. В семьях его тоже не отмечают, не слышала о таком.
Израиль: день открытых дверей на военных базах
Диана Шапиро юрист из города Ришон-ле-Цион в Израиле. День Независимости, говорит, главный в их стране светский праздник.
— Отмечаем мы его по еврейскому календарю, поэтому даты могут сдвигаться. Часто праздник приходится на май и немного ассоциируется у меня с Первомаем, — рассказывает Диана. — Не отмечают его только ультраортодоксальные евреи, но они не встают и во время сирены, которая звучит в День памяти. Сигнал длится минуту, и все эти 60 секунд мы молча чтим память погибших израильтян.
День памяти отмечают накануне Дня Независимости. В этот праздник поминают павших солдат Израиля и жертв террора.
— Вечером в Иерусалиме на горе Герцеля зажигают 12
По словам Дианы, в День Независимости главные улицы городов перекрывают, повсюду много флажков и больших флагов.
— Проходят концерты и официальные мероприятия, — перечисляет Диана. — Музеи в этот день работают бесплатно, поэтому некоторые посещают выставки.
А еще обязательная часть праздника — парад ВВС. Авиашоу проходят где-то в 40 городах. В День Независимости двери для посетителей открывают и авиабазы. Люди могут приехать и посмотреть на технику, которая там есть.
— Вообще, в Израиле нет строгих правил, как праздновать День Независимости. Многие просто едут за город на шашлыки.
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В Норвегии - национальные костюмы, в Китае - неделя выходных. Как страны отмечают День Независимости
3 июля Беларусь парадом и салютом отпразднует очередной День Независимости. А как отмечают подобные праздники в других странах? TUT.BY попросил жителей Польши,...
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