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Литовцы опасаются схода оползня с горы Гедиминиса

01.07.2017 18:41 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 1 июл — Sputnik. Литовские власти опасаются схода оползня на горы Гедиминиса в Вильнюсе после обильных дождей, обрушившихся на столицу накануне, сообщает Sputnik Литва.

В субботу утром с юго-восточной стороны холма сошел слой дерна.

"Специалисты из геодезической службы предполагают, что существует угроза возникновения оползня с этой стороны", — сказал вице-министр культуры Литвы Реналдас Аугустинавичюс.

Чиновник отметил, что самой башне Гедиминаса опасность не грозит, она остается открытой для посетителей. "Ни в отношении башни, ни в отношении посетителей угрозы нет. В ближайшие сутки будут закрыты пешеходные тропинки с юго-восточной стороны, в целях страховки и защиты вильнюсцев и гостей города", — добавил он.

Напомним, на этой неделе комиссия по чрезвычайным ситуациям при вильнюсском самоуправлении по просьбе Минкульта Литвы объявила ЧС из-за опасного состояния горы, на которой находится Башня Гедиминаса. По словам премьер-министра Литвы Саулюса Сквернялиса, объявление ЧС позволит в скором времени выделить дополнительное финансирование из государственных резервных фондов для строительных работ на холме. По данным министерства культуры Литвы, на приведение в порядок северной части склона из бюджета республики потребуется выделить 2,9 миллиона евро, юго-восточного — не менее пяти миллионов евро.

Гора Гедиминаса в высоту достигает около 40 метров, склоны горы крутые — до 60 градусов. В 1396 году сошедший с западной стороны горы оползень снес вильнюсский дворец воеводы Монтвидаса и унес жизни 15 человек. Для укрепления слоев почвы на горе в XVI веке была сооружена подпорная стена.

 
Теги: Минск
 
 
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МИНСК, 1 июл — Sputnik. Литовские власти опасаются схода оползня на горы Гедиминиса в Вильнюсе после обильных дождей, обрушившихся на столицу накануне, сообщает Sputnik...

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