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Цнянское водохранилище стало зоной, свободной от курения

01.07.2017 23:54 — Новости Общества | Tut.by  
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Цнянское водохранилище и прилегающая к нему территория признаны зоной, свободной от курения, сообщила корреспонденту агентства «Минск-Новости» 1 июля во время прямой линии первый заместитель главы администрации Советского района Алла Санковская.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

— В соответствии с решением администрации водоем и прилегающие к нему территории вместе с лесными массивами признаны зоной, свободной от курения. Информация о запретах в местах отдыха размещается в различных местах, в том числе на кабинах для переодевания. Также расставим дополнительные таблички уже большего формата, чтобы привлечь внимание людей, — отметила первый заместитель главы администрации.

Кроме того, здесь установлены знаки о запрете выгула собак.

— Граждане жаловались на то, что сюда приходят тренировать домашних животных. К нам поступило уже несколько таких обращений. Сама становилась свидетелем того, как под вечер выходного дня собаки без намордников, поводков бежали по велодорожке вслед за хозяевами, которые двигались на велосипедах, — рассказала Алла Санковская.

На Цнянском водохранилище ранее уже была выполнена реконструкция 2-го, 3-го и 4-го пляжей. В этом году Минский леспаркхоз за счет средств текущего содержания полностью заменил на 1-ом пляже кабины для переодевания. Их установили перед началом летнего сезона. Постепенно добавляют беседки, столы, мангалы. Они востребованы у отдыхающих, в том числе семей: здесь, на природе, проводят даже детские праздники.

 
Теги: Минск
 
 
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Кроме того, здесь установлены знаки о запрете выгула собак.

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