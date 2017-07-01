Лукашенко: Полоцкое княжество - наша историческая колыбель

Пройдя сквозь испытания, белорусы заслужили право жить на свободной земле, в мире и достатке, быть полноправными участниками мировых процессов. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил 1 июля в своем выступлении на торжественном собрании, посвященном Дню Независимости Беларуси.



Фото: пресс-служба президента Беларуси

«История белорусской государственности всегда была непростой. Но стремление нашего народа жить в своем доме было стержнем, который давал силу и укреплял его дух», — подчеркнул глава государства.

Об основах белорусского государства

Александр Лукашенко отметил, что в стране помнят о тех просветителях и подвижниках, которые стояли у истоков белорусской государственности. В их числе такие выдающиеся земляки, как Евфросиния Полоцкая, Кирилл Туровский, Франциск Скорина, Сымон Будный.

По словам президента, в жизни любого народа существуют вехи, которые определяют его судьбу, а основы белорусского государства зародились еще в далеком девятом веке.

«Уже тогда, 1155 лет назад, Полоцк был известным торговым и административным центром славянской Европы. А Полоцкое княжество — наша историческая колыбель — мирным, трудолюбивым и дружелюбным государством. Уже тогда его жители самостоятельно определяли свою судьбу. На народном вече выбирали вождей из числа самых мужественных и мудрых представителей своей земли, — сказал белорусский лидер. — А ведь в то время ко многим народам государственность пришла вместе с варягами. Далеко не всем было по нраву стремление наших предков быть самостоятельными. Поэтому оборонять и защищать свою землю им приходилось на протяжении всей ее истории».

О подлинном источнике независимости

Президент отметил, что идея национального государства проходила красной нитью через все поколения. Несмотря на многочисленные войны, политические и экономические потрясения, белорусский народ выстоял, не исчез с исторической авансцены. Наоборот, каждый непростой период обогащал эту идею своим содержанием, сохранял и укреплял ее, давал силы для нового этапа развития.

Великое княжество Литовское, например, придало мощный импульс градостроительству и военной деятельности, подарило Европе самую прогрессивную для того времени юридическую мысль — написанный на старобелорусском языке Статут. «Гораздо раньше многих наших соседей — 500 лет назад — мы овладели печатным словом», — констатировал Александр Лукашенко.

Он напомнил, что белорусские земли были и частью крупных империй, и это особо трагические страницы истории народа. «Не жаловали тогда белорусов. Через нашу землю, через сердца и души шли в разных направлениях полчища захватчиков. Белорусы оказывались в эпицентре жесточайших войн, которые им были совсем не нужны. Плетью выбивали желание людьми зваться. Но давняя мечта — жить в своем независимом государстве — пробилась и через эти суровые испытания», — подчеркнул глава государства.

Президент заметил, что последствия Первой мировой войны и революция 1917 года дали многим народам Европы возможность создать свои государства. «Эти процессы затронули и нас. Вопрос белорусской государственности прочно вошел в повестку дня европейской геополитики», — сказал Александр Лукашенко.

«Были мужественные, порой утопичные попытки самоопределения. Некоторые деятели, одухотворенные высокими идеями, так и не поняли того, что независимость и свободу войска кайзеровской Германии не принесут никогда. Ее творцом может быть только сам народ, его воля, коллективный разум и лидеры», — уверен Глава государства.

О важности создания БССР и победы над фашизмом

Создание Белорусской ССР Александр Лукашенко назвал важным историческим периодом. Это политико-территориальное образование в составе Советского Союза не было по-настоящему суверенным государством, но имело многие атрибуты белорусской государственности: флаг, герб, Конституцию, язык, органы власти.

«Впоследствии на этой основе был сформирован каркас независимой Беларуси. Становлению молодой советской республики способствовали массовый энтузиазм, интенсивное строительство и культурные свершения», — отметил Президент.

Он напомнил, что это «развитие прервала вероломная агрессия нацистской Германии, когда на белорусскую землю обрушились самые жестокие и бесчеловечные испытания».

«В той войне мы заплатили огромную цену. И об этом времени нам всегда будут напоминать колокола тысяч хатыней, безымянных могил, лагеря смерти и гетто. Беспредельное мужество тех, кто не склонил голову перед врагом: наших партизан, подпольщиков, сотен тысяч патриотов. Именно тогда наш народ доказал всему миру право на жизнь. Признавая судьбоносную роль освобождения страны от фашистских захватчиков, мы приурочили главный государственный праздник — День Независимости Республики Беларусь — именно к 3 июля», — сказал глава государства.

О суверенном государстве и возрождении после Чернобыля

По словам Александра Лукашенко, распад Советского Союза принес огромные проблемы, атмосфера тех времен — невиданный разгул преступности, экономическая разруха, пустые полки в магазинах, обнищание населения.

«В этих условиях белорусский народ общими усилиями и неимоверным трудом успешно преодолевал выпавшие на его долю трудности и испытания. И на обломках некогда великой империи создал первое в истории свое по-настоящему суверенное и независимое государство — Республику Беларусь», — отметил белорусский лидер.

Одной из самых страшных трагедий человечества стала Чернобыльская катастрофа. «Нам, белорусам, принявшим основной удар этой аварии, пришлось в одиночку ликвидировать ее тяжелейшие последствия. Ситуация казалась безысходной. Но мы не опустили руки. Принялись системно, последовательно возрождать чернобыльский регион», — сказал Александр Лукашенко.

«Скажу откровенно: многие сомневались, утверждали, что это пустая трата сил, времени и средств. И что греха таить, для многих наших соотечественников эта трагедия стала политической картой в их политической судьбе», — заметил президент.

Главе государства заявил, что, опираясь на народное доверие, ему пришлось волевым решением настоять на проведении масштабных работ и взять их под контроль. «За прошедшие годы многое сделано, включая газификацию обширнейшего региона и строительство дорог. И главное — мы вселили тогда в сердца людей надежду на возможность нормальной жизни, — подчеркнул президент. — Теперь здесь кипит жизнь. Люди работают, строят дома, рожают детей».

«Реабилитация пораженных Чернобылем территорий — одно из самых важных наших достижений. Это наш трагический опыт, которым сегодня пользуется вся планета. Оно позволило нам больше поверить в себя и еще раз убедиться: когда мы вместе, то способны справиться с любыми невзгодами и напастями», — заявил белорусский лидер.

Не менее значимым успехом он назвал и преодоление глубокого экономического спада и социально-политического потрясения лихих девяностых. Беларусь первой на постсоветском пространстве не только восстановила доперестроечный уровень развития экономики, но и в два раза его превысила.

О достижениях независимой Беларуси и ставке на экономику знаний

Александр Лукашенко подчеркнул, что молодая суверенная страна, не имея опыта, стала сильным государством, уверенно заявила о себе в мировом сообществе. «Нас признали надежным экономическим партнером, сторонником политики добрососедства и дружелюбия», — заявил он.

Президент заметил, что сила в первую очередь проявилась в динамике развития. В короткие сроки удалось поднять на высокий уровень сельское хозяйство, решив острейшую проблему продовольственной безопасности. «Без решения этой задачи нечего было и думать о суверенитете и независимости. Ведь было время, когда муки в стране оставалось всего на три дня. А теперь мы входим в число лидеров на мировом рынке по продажам сельхозпродукции. Спасибо за это всем труженикам села и тем, кто продвигает белорусскую продукцию», — сказал глава государства.

Он подчеркнул, что достижения независимой Беларуси признаны в мире. Это и успехи отечественных ученых, которые позволили стране стать космической державой, достижения производственного сектора, промышленные предприятия, осваивающие новые рынки и наукоемкие технологии.

«Наши строители пользуются доверием серьезных иностранных партнеров. Настоящей производственной победой явился созданный их руками горно-обогатительный комбинат в Туркменистане (при 45-градусной жаре). Сейчас важнейший строительный объект — Белорусская атомная электростанция», — отметил глава государства.

«Минск по праву стал спортивной столицей Европы. Сегодня наша страна все чаще принимает престижные состязания самого высокого уровня. В 2019 году у нас пройдут Вторые Европейские игры, а в 2021 — чемпионат мира по хоккею», — сказал Александр Лукашенко.

По его словам, немало достойных примеров для подражания и в других сферах деятельности.

«Сегодня мы делаем ставку на экономику знаний, роль которой в современном мире колоссально возросла. Наша амбициозная, но достижимая цель — создать IT-страну. Решение данной задачи позволит нам сделать Беларусь еще более современной и процветающей, а белорусам — с уверенностью смотреть в будущее», — заявил белорусский лидер.

Президент обратил внимание, что это не просто амбициозная задача, а задача на выживание. Он напомнил, что накануне президент России сказал, что если россияне и белорусы не решат ее, то судьбы у них нет. «И я с ним абсолютно согласен. Вы видите, в каком направлении развивается мир. Это не только водители не нужны в автомобилях — все будет перемещаться и летать без управления человека», — образно отметил глава государства.

О главной ценности и положительной динамике

Президент констатировал, что жизнь состоит из взлетов и падений. «Так и у нас. Два прошлых года были очень сложными. Многие это ощутили на себе. Однако народ проявил выдержку и, главное, терпение, не поддался на пустые лозунги и призывы. Мы, объединив усилия, каждый на своем месте, добросовестно выполняли свою работу. И вместе смогли переломить ситуацию, — заявил Александр Лукашенко. — И это благодаря тому, что мы — абсолютно земной народ. Никто никогда ничего не сделает без неимоверного труда. И только тот, кто будет трудиться, сможет остаться наверху в этой жизни на этой планете. Ничего другого! Только труд, знания, образование».

«Результаты последних месяцев показывают, что экономика страны очень медленно и осторожно выходит на нужную для нас положительную динамику», — заметил глава государства.

«Но главная наша ценность — народ. Именно поэтому государственная политика подчинена принципу: все для блага человека. Никакие болты и гайки государству и власти не нужны, если это не будет работать на человека. Это — руководство к действию дня всех органов власти. Потому что республика является подлинно народной!» — подчеркнул белорусский лидер.