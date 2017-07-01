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Кожич назначен руководителем компании "Славкалий"

01.07.2017 20:33 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 1 июн — Sputnik. Совет директоров ИООО "Славкалий" назначил руководителем предприятия Игоря Кожича, который до этого исполнял обязанности директора, сообщили на предприятии.

Кожич назначен руководителем компании "Славкалий"
© Sputnik Константин Чалабов
"Славкалий" выйдет на рынок вместе с "Беларуськалием"

В "Славкалий" на должность замдиректора по производству Кожич пришел в 2016 году с "Беларуськалия", где был директором 2-го рудоуправления. В феврале текущего года он был назначен исполняющим обязанности директора "Славкалия" после того, как совладелец российской компании "Русснефть" Михаил Гуцериев принял решение сменить руководство нового предприятия.

Как ранее сообщал Sputnik, руководство Беларуси и российский олигарх Михаил Гуцериев приняли решение о строительстве горно-обогатительного комбината (ГОК) на сырьевой базе Нежинского участка Старобинского месторождения калийных солей в 2011 году.

Общая стоимость проекта — строительства второго в стране завода по добыче калийных удобрений оценена в 1,7-2 миллиарда долларов, планируется, что комбинат будет иметь производственную мощность от 1,1 до двух миллионов тонн хлорида калия.

Запуск в эксплуатацию первой очереди "Славкалия" намечен на конец 2020 года.

В Солигорск семья Кожичей переехала с Кузбасса в 1977 году, до переезда в Беларусь Кожич-старший работал шахтером.

 
Теги: Минск
 
 
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Второе предприятие в Беларуси по добыче калийной руды и производству калийных удобрений возглавил топ-менеджер с опытом работы на "Беларуськалии".

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