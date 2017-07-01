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Пропавшая в Польше брестчанка вернулась домой
02.07.2017 00:36 — Новости Общества | Tut.by
Установлено местонахождение 41-летней жительницы Бреста Анжелики Замковец, которая
Анжелика Замковец уехала в Польшу 15 июня для трудоустройства. 21 июня она выехала на автобусе из города Пасленк в Варшаву. Там пропавшая должна была пересесть на автобус до Бреста. Последний раз на связь с родными женщина выходила в тот же день около 13.30 и сообщила, что опоздала на транспорт. С тех пор ее местонахождение было неизвестно.
30 июня, на девятый день поисков, Анжелика сама обратилась в белорусское посольство в Варшаве. Дипломаты связались с родственниками, которые помогли женщине вернуться домой. Сейчас она в Бресте.
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На девятый день поисков женщина сама пришла в посольство Беларуси в Варшаве.
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