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Последнее: абитуриенты сдают ЦТ по всемирной истории
02.07.2017 12:02 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 2 июн — Sputnik. Последнее централизованное тестирование сдают в воскресенье абитуриенты — по всемирной истории.
Всемирная история стала последним ЦТ, которое абитуриенты сдают в эти выходные.
Пройти экзамен по этому предмету 2 июля решили порядка 1,8 тысячи человек. Согласно статистике, несколько процентов абитуриентов не явятся на ЦТ, однако точное количество "прогульщиков" станет известно позднее.
Затем пропустившие ЦТ по уважительным причинам абитуриенты смогут сдать испытания в резервные дни — 6, 8 и 10 июля. Регистрация на резервные дни закончится 3 июля.
Одновременно абитуриенты получают результаты ЦТ по предметам — уже известны баллы за русский и белорусский языки, обществоведение, биологию, математику и иностранные языки.
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Решили проверить свои знания по истории менее двух тысяч человек по всей стране.
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