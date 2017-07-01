Многие британцы после Brexit хотят свободно жить и работать в ЕС

МИНСК, 2 июл — Sputnik. Шестьдесят процентов граждан Великобритании хотят сохранить гражданство Евросоюза после Brexit, а также право жить, работать и передвигаться по ЕС, сообщает The Guardian.

Таковы данные опроса, проведенного Лондонской школой экономики. Согласно данным, британцы готовы платить за сохранение гражданства Европейского союза: жители острова намерены отдать за эти привилегии 400 фунтов (450 евро). Примечательно, что эта сумма больше, чем сейчас требуется вносить гражданам Соединенного Королевства в европейский бюджет.

Больше всего идею сохранения гражданства ЕС после Brexit поддерживают британцы от 18 до 24 лет (85%). О желании британцев сохранить права европейского гражданина говорят и увеличившиеся случаи обращения за кипрским гражданством: в среднем чиновники по миграции получают в день до 300 подобных заявлений от граждан Великобритании.

В июне 2016 года в Великобритании состоялся референдум о членстве государства в Европейском союзе. 51,89 % граждан Великобритании проголосовали за выход из Евросоюза.