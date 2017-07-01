МИНСК, 2 июл – Sputnik. Летние кафе в Витебске на время проведения международного фестиваля искусств "Славянский базар" будут работать круглосуточно.



© Sputnik / Виктор Толочко "Славянский базар": сэкономить не удастся

"Решением горисполкома согласован круглосуточный режим работы нестационарных торговых объектов и летних (сезонных) кафе на ярмарочных и тематических площадках, а также стационарных объектов общепита, задействованных в обслуживании участников и гостей фестиваля"¸ – говорится в сообщении Витебского городского исполнительного комитета.

Гости фестиваля смогут посетить ряд тематических летних кафе на площади Свободы – там будут представлены организации общепита Глубокского района, улице Пушкина – Лепельское подворье, улице Толстого – Оршанское подворье, улице Ленина (нижняя площадка возле ресторана "Северная столица") – подворье УП "Витебская универсальная база".

Будут также летние кафе в парке Победителей, площадки у концертного зала "Витебск", на улице Замковой, площади Победы, улице Кирова.

В этом году "Славянский базар" будет проходить с 10 по 19 июля в 26-й раз. Его организаторы обещают много интересных нововведений и мероприятий, вот только некоторые из них: обновленная фестивальная валюта "Васильки", выставка 69 гравюр самого Рембрандта, гала-концерт представителей почти всех фестивалей, входящих в WAF (Всемирную ассоциацию фестивалей). На многих звезд билеты были раскуплены заранее.

Последним концертом фестиваля в текущем году станет выступление 19 июля российской рок-группы "Сплин".