ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Кафе в Витебске на "Славянском базаре" будут открыты круглые сутки

02.07.2017 15:26 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 2 июл – Sputnik. Летние кафе в Витебске на время проведения международного фестиваля искусств "Славянский базар" будут работать круглосуточно.

Кафе в Витебске на "Славянском базаре" будут открыты круглые сутки
© Sputnik / Виктор Толочко
"Славянский базар": сэкономить не удастся

"Решением горисполкома согласован круглосуточный режим работы нестационарных торговых объектов и летних (сезонных) кафе на ярмарочных и тематических площадках, а также стационарных объектов общепита, задействованных в обслуживании участников и гостей фестиваля"¸ – говорится в сообщении Витебского городского исполнительного комитета.

Гости фестиваля смогут посетить ряд тематических летних кафе на площади Свободы – там будут представлены организации общепита Глубокского района, улице Пушкина – Лепельское подворье, улице Толстого – Оршанское подворье, улице Ленина (нижняя площадка возле ресторана "Северная столица") – подворье УП "Витебская универсальная база".

Будут также летние кафе в парке Победителей, площадки у концертного зала "Витебск", на улице Замковой, площади Победы, улице Кирова.

В этом году "Славянский базар" будет проходить с 10 по 19 июля в 26-й раз. Его организаторы обещают много интересных нововведений и мероприятий, вот только некоторые из них: обновленная фестивальная валюта "Васильки", выставка 69 гравюр самого Рембрандта, гала-концерт представителей почти всех фестивалей, входящих в WAF (Всемирную ассоциацию фестивалей). На многих звезд билеты были раскуплены заранее.

Последним концертом фестиваля в текущем году станет выступление 19 июля российской рок-группы "Сплин".

 
Теги: Курсы валют, Витебск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Гости фестиваля смогут посетить ряд тематических летних кафе, которые будут располагаться в центре города.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
"Дети приходят к нам разными путями". Истории белорусских семей усыновителей
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика