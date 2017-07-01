Лукашенко: творцом своей независимости может быть только сам народ /

Празднование Дня Независимости традиционно началось с торжественного собрания во Дворце Республики, на котором выступил президент. Главным лейтмотивом речи Лукашенко стали слова о том, что творцом своей независимости может быть только сам народ, который обрел свою государственность в ходе непростого исторического процесса.

"Основы нашего государства зародились еще в седой древности, в далеком девятом веке. Уже тогда, 1155 лет назад, Полоцк был известным торговым и административным центром славянской Европы, уже тогда его жители самостоятельно определяли свою судьбу. С тех пор идея о национальном государстве проходила "красной нитью" через все поколения. Несмотря на многочисленные войны, экономические и политические потрясения наш народ выстоял, не исчез с исторической авансцены", – сказал Лукашенко.

Президент упомянул важнейшие исторические периоды в истории страны, отдельно отметив период Великой Отечественной войны, когда наш народ доказал всему миру право на жизнь, а главный государственный праздник – День Независимости Республики Беларусь приурочен ко дню ее освобождения от немецко-фашистских захватчиков.

Фрагменты выступления Лукашенко на торжественном собрании, посвященном Дню Независимости слушайте на радио Sputnik Беларусь.



