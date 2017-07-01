МИНСК, 2 июл – Sputnik. Непогода в воскресенье заставила сидеть дома многих молодых людей, но только не пенсионеров – они пришли на дискотеку под открытым небом "Для тех, кому за…" в парк имени Челюскинцев, которую ждали всю неделю.

Подробности – в репортаже корреспондентов Sputnik.

Женщина, я не танцую

На крытой площадке, как в песне, нет свободных мест. Очаровательные бабушки и дедушки энергично двигаются в таком музыки 80-х. Только несколько человек сидят и наблюдают за происходящим.

"Почему не танцуете?" – поинтересовались у пенсионера по имени Петр.

"Женщин красивых не вижу", – хмуро пояснил он.

Не только для Петра, но и многих других танцы – это возможность весело провести время и шанс встретить свою любовь. Своих намерений не скрывают и София и Алла, которые признаются, что приехали на дискотеку из Борисова.

"Как должен танцевать мужчина моей мечты? Энергично, расковано, самостоятельно. Мужчины тут нормальные, только ваш фотограф мне нравится больше!", – смеется София.

Настроение у всех танцующих отличное. И во многом благодаря заводной музыке. Ди-джей Анатолий поясняет: есть определенное правило для поддержания "высокого градуса" на танцполе – на три подвижные песни ставить один "медляк".

"У публики популярен самый разнообразный репертуар. Это песни от 70-80-х годов и до сегодняшнего дня. Очень популярна композиция "Танцуй, Россия" и "Женщина, я не танцую", – признался собеседник агентства.

В почете у танцующих – и белорусские песни. В особенности если их исполняют ансамбли "Бяседа" и "Песняры". В качестве медленных на танцполе часто ставят вальс.

Как и на любой дискотеке, на этой можно заказать песню. Правда, этот вопрос решается "через кассу".

"Тут надо быть психологом. Ищешь дифференцированный подход к каждому в общении и в заказе. Стараешься все-таки удовлетворить, чтобы было настроение. Потому что именно с этим желанием человек приходит", — поделился профессиональными секретами ди-джей.

Трудности репертуара

Для Анатолия танцы – новая страница в жизни. Еще недавно он работал инструктором на заводе "Агат", а сейчас вот крутит пластинки.

"Я дебютант, работаю немного больше месяца", – пояснил он.

Характеризуя публику на танцплощадке, ди-джей отмечает: подшофе почти никто не приходит. Пенсионеры это оставляют молодым, как и случаи мордобоя. Тут о таком тоже "не слышали". Любые недовольства разрешаются дружелюбно в беседе, пояснил Анатолий.

Хотя, как и везде, есть недовольные. Минчанка Люся (так она представилась) пожаловалась на жуткий репертуар. На дискотеке, рассказывала она, посменно работаю два ди-джея. Если Анатолий ставит более-менее хорошие песни и с пониманием относится к просьбам танцующих, то второй любит "всякую пошлятину".

"Пошлятину какую-то ставит, то "У меня красивая попа" (песня "Танцуй, Россия" – Sputnik), то "Ягоды в ягодицах". Еще всякие блатные. Я просто умираю от этого репертуара! Где песни нашей молодости: Boney M., ABBA, "Чингисхан", The Beatles?" – задала вопрос собеседница.

Правило на десять девчонок девять ребят на танцплощадке не работает. Тут хватает и тех, и других. Правда, Люсю это не радует.

"Ребят-то полно, только им за 75 лет", – вздохннула она.

Вдруг семья увидит

Мужчины, по словам Люси, приходят на танцы в возрасте от 60 лет и старше, а женщины – от 40.

Одним из самых возрастных танцоров во время нашего визита оказался Константин Петрович. Он признался, что в свои 69 лет любит взбодриться и сделать несколько па. Кстати, несмотря на галантный возраст, дедушка продолжает работать.

"На танцы часто с тещей прихожу. Сегодня я один, но мне не скучно. Для меня танцы – хорошая возможность отдохнуть. Тут у меня очень много друзей", – признался он.

Вообще, как рассказали танцующие, пары на танцплощадке образовываются довольно часто. За прошлое лето появилось три новых союза. Пенсионеры продолжают ходить на танцы, только уже вместе.

"Многие приходят сюда, чтобы познакомиться. У кого-то супруг умер, кто-то развелся… Танцы – шанс встретить любовь. Ведь в ней нуждаются люди в любом возрасте – и в 20, и в 60 лет", – отмечают посетители.

Отправляясь на такое мероприятие, мы слышали, что некоторые пенсионеры достаточно ревностно относятся к личному пространству и запрещают себя фотографировать. С такой реакцией столкнулись и мы.

"Кто вам разрешил снимать?! А вдруг моя семья увидит", – набросилась на нас одна женщина.

Она даже собралась звонить в милицию, но потом успокоилась. В остальном публика довольно доброжелательна.

Как рассказала Sputnik кассир, танцы пользуются большим спросом. На День медработника пришло почти 900 человек! А в обычные дни посетителей около 600.

Дискотека "Для тех, кому за…" проходит на открытой танцплощадке в парке имени Челюскинцев каждые субботу и воскресение. В честь празднования Дня Независимости ее проведут и в понедельник, 3 июля. Начало в 16:00.