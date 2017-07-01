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Министр обороны Беларуси Равков встретился с командующим российскими ВДВ Сердюковым

02.07.2017 21:03 — Новости Общества | Tut.by  
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2 и 3 июля проходит визит в Беларусь командующего Воздушно-десантными войсками Вооруженных Сил Российской Федерации генерал-полковника Андрея Сердюкова.


2 июля состоялась рабочая встреча министра обороны Беларуси генерал-лейтенанта Андрея Равкова с главой российской делегации, в ходе которой стороны обсудили итоги работы в области совместной боевой подготовки сил специальных операций Вооруженных Сил Республики Беларусь и подразделений Воздушно-десантных войск вооруженных сил Российской Федерации, а также обсудили планы сотрудничества на перспективу.

3 июля российская военная делегация примет участие в наблюдении за парадом войск в ознаменование Дня Независимости Республики Беларусь.

 
 
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3 июля российская военная делегация примет участие в наблюдении за парадом войск в ознаменование Дня Независимости Республики Беларусь.

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