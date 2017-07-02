Минчан в День Независимости призывают ездить на метро

МИНСК, 2 июл – Sputnik. Минчанам и гостям столицы в День Независимости при передвижении по городу целесообразнее будет пользоваться услугами Минского метрополитена, сообщили в ГУ "Столичный транспорт и связь".



© Sputnik / Виктор Толочко ГАИ Минска обещает эвакуировать авто с улиц, где проедут танки

В белорусской столице на 3 июля запланирован ряд праздничных мероприятий, центральным из которых станет парад военной техники возле стелы "Минск – город герой".

"В период перемещения техники механизированной колонны будут внесены изменения в трассы движения маршрутов общественного транспорта, в связи с чем, в первую очередь, предлагаем пользоваться услугами Минского метрополитена", – сказали на предприятии.

Там также уточнили, что в связи с проведением парада изменятся маршруты более 40 автобусов и троллейбусов. С полным списком можно ознакомиться на сайте управления.

Ранее в ГАИ Минска также призвали граждан по возможности исключить передвижение на личном автотранспорте в центре города утром 3 июля.