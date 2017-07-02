МИНСК, 2 июл — Sputnik. Президент США Дональд Трамп опубликовал в своем аккаунте в Twitter видео, в котором избивают человека с логотипом телеканала CNN на месте головы.

Ироничный пост появился в Twitter президента, очевидно, как реакция на скандал, связанный с CNN: телеканалу пришлось уволить нескольких редакторов и удалить материал, в котором говорилось о не подтвердившихся в итоге связях одного из членов президентской команды Трампа с Россией.

Позднее один из продюсеров телеканала заявил, что российскую тему его коллеги сознательно эксплуатируют ради высоких рейтингов.

Помощник Дональда Трампа по вопросам борьбы с терроризмом и кибербезопасности Том Боссерт сообщил, что видео не стоит рассматривать как угрозу телеканалу.

Оригиналом записи, скорее всего, является видео передачи WrestleMania, датированное в 2007 годом. Тогда во время "Битвы миллиардеров" Дональд Трамп в шутку подрался с главой американской федерации рестлинга WWE Винсом Макмэном.