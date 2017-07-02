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Скейт-парк и национальный орнамент. В Гомеле полностью завершили реконструкцию набережной
03.07.2017 00:01 — Новости Общества | Tut.by
Первую часть работ на набережной Сожа в центральном парке
После ремонта здесь появилась тротуарная плитка с элементами белорусского орнамента, два ряда освещения вместо одного. Кроме того, в Гомеле теперь есть скейт-парк: на площадке размером 8×71 м разместилось шесть фигур для катания. Его большое открытие гуру «досок на колесах» устроят 15 июля.
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Первую часть работ на набережной Сожа в центральном парке закончили еще в 2015 году. Сегодня сдадут вторую.
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