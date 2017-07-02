Скейт-парк и национальный орнамент. В Гомеле полностью завершили реконструкцию набережной

Первую часть работ на набережной Сожа в центральном парке закончили еще в 2015 году . Пешеходную зону вдоль реки тогда удлинили более чем на 500 метров, а также установили композицию «Маяк» (48 опор со светильниками). В этом году прошла последняя часть реконструкции — до речного порта. В День Независимости пройдет торжественное открытие второй части набережной.





После ремонта здесь появилась тротуарная плитка с элементами белорусского орнамента, два ряда освещения вместо одного. Кроме того, в Гомеле теперь есть скейт-парк: на площадке размером 8×71 м разместилось шесть фигур для катания. Его большое открытие гуру «досок на колесах» устроят 15 июля.



































