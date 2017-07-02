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Беларусь отмечает День Независимости

03.07.2017 07:00 — Новости Общества | Tut.by  
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3 июля Беларусь отмечает главный государственный праздник — День Независимости. В Минске сегодня пройдет парад, вечером горожан и туристов ждут концерт и салют.


Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Праздновать День Независимости 3 июля Беларусь начала после референдума 1996 года, до этого главный государственный праздник отмечали 27 июля (дата подписания Декларации о суверенитете БССР в 1990 году), а 3 июля Минск традиционно устраивал гулянья в честь Дня города — в этот день столица была освобождена от немецко-фашистских захватчиков в 1944-м. Парад же проходил 9 Мая.

В этом году Александр Лукашенко, выступая на торжественном собрании, посвященном Дню Независимости, напомнил, что основы белорусского государства зародились еще в IX веке.

— Уже тогда, 1155 лет назад, Полоцк был известным торговым и административным центром славянской Европы. А Полоцкое княжество — наша историческая колыбель — мирным, трудолюбивым и дружелюбным государством. Уже тогда его жители самостоятельно определяли свою судьбу. На народном вече выбирали вождей из числа самых мужественных и мудрых представителей своей земли.

По его словам, сегодня перед Беларусью стоит «амбициозная, но достижимая цель — создать IT-страну».

— Решение данной задачи позволит нам сделать Беларусь еще более современной и процветающей, а белорусам — с уверенностью смотреть в будущее.

Нынешний День Независимости Беларусь празднует традиционными парадом, народными гуляньями и салютом.


Фото: TUT.BY

Парад начинается в 10.00 от обелиска «Минск — город-герой» (проспект Машерова на участке от улицы Даумана до Победителей перекроют с 12.00 до 3.00 ночи). Ниже на нашей карте отмечен маршрут, по которому во время парада проедет техника.

У стелы в 21.00 начнется концерт, а в 22.55 — акция «Споем гимн вместе». Салют прогремит в 23.00 из шести точек города — у стелы, аэропорта Минск-1, водохранилища Дрозды, в районе Новинок, микрорайоне Восточный, у Чижовского кладбища. Всего 30 залпов. По центру Минска в этот день лучше передвигаться на общественном транспорте, метро будет ходить до 2 часов ночи.

На парад и концерт в этом году пускают только после досмотра с металлодетектором. С велосипедом, домашними животными и алкоголем к стеле пройти нельзя. Из напитков разрешены только прохладительные, в прозрачной пластиковой таре и объемом не больше 0,5 литра.

В целях безопасности рядом с местами гуляний ограничено движение грузовиков. А проезжую часть заблокируют большегрузным транспортом (например, автозаками, как в Верхнем городе).

 
Теги: Минск
 
 
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3 июля Беларусь отмечает главный государственный праздник - День Независимости. В Минске сегодня пройдет парад, вечером горожан и туристов ждут концерт и салют.

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