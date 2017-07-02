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3 июля — День Независимости Республики Беларусь (День Республики)
03.07.2017 — Новости Общества | Слава працы (Копыль)
Дорогие ветераны Великой Отечественной войны, участники партизанского движения, труженики тыла!
Уважаемые жители Копыльского района!
Примите искренние поздравления с Днем Независимости Республики Беларусь и 73-й годовщиной со Дня освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков!
День Независимости Беларуси для всех нас — особенный праздник. Это символ суверенитета и свободы нашей Родины, героического прошлого и счастливого будущего белорусского народа.
Особые слова благодарности мы адресуем воинам-освободителям, высоко чтим доблесть и героизм фронтовиков и тружеников тыла, партизан и подпольщиков — всех тех, кто принес свободу белорусскому народу.
В этот светлый и радостный день от всей души желаю жителям Копыльского района крепкого здоровья, исполнения мечтаний и огромного человеческого счастья! И пусть над нашей родной Беларусью всегда будет чистое мирное небо, спокойствие в сердцах людей и благополучие в домах!
Иван ГОЛОВАТЫЙ,
член Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь
Уважаемые жители Копыльского района!
Дорогие ветераны!
Примите самые искренние поздравления с главным праздником страны — Днем Независимости Республики Беларусь и 73-й годовщиной освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков!
Благодаря самоотверженности и патриотизму защитников белорусской земли наши люди получили право жить под мирным небом. Многое изменилось за минувшие десятилетия — наша страна, живущие в ней люди. Но неизменным остается главное — желание каждого из нас жить в спокойной, сильной и процветающей Беларуси, нас всех объединяет стремление к укреплению Отчизны. Сегодня особые слова благодарности мы говорим в адрес участников войны — за Великую Победу, за мир, за священную любовь к родной земле.
В этот замечательный и светлый день желаю всем крепкого здоровья и оптимизма, чистого неба над головой и уверенности в собственных силах, счастья и добра!
Людмила НИЖЕВИЧ,
депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь
Дорогие жители Копыльщины, уважаемые ветераны!
От всей души поздравляем вас с Днем Независимости Республики Беларусь и 73-й годовщиной освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков!
Этот день для каждого белоруса является напоминанием о том, какой ценой были завоеваны независимость и свобода нашего государства. Это символ непокорности, мощи и единства нашего народа.
Сегодня мы живем в независимой стране, о которой мечтали белорусы не одно столетие! Республика Беларусь — это приветливые и доброжелательные люди, это необъятные красоты нашей родной природы, это строящиеся и развивающиеся города и села, счастливые семьи и радостный детский смех. Уверены, что мы используем наш шанс сделать Беларусь еще богаче, краше и уютнее, чтобы каждый житель нашей страны с гордостью говорил: «Я — белорус!».
Районный исполнительный комитет
Районный Совет депутатов
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Дорогие ветераны Великой Отечественной войны, участники партизанского движения, труженики тыла! Уважаемые жители Копыльского района! Примите искренние...
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