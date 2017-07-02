3 июля — День Независимости Республики Беларусь (День Республики)





Дорогие ветераны Великой Отечественной войны, участники партизанского движения, труженики тыла!

Уважаемые жители Копыльского района!

Примите искренние поздравления с Днем Независимости Республики Беларусь и 73-й годовщиной со Дня освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков!

День Независимости Беларуси для всех нас — особенный праздник. Это символ суверенитета и свободы нашей Родины, героического прошлого и счастливого будущего белорусского народа.

Особые слова благодарности мы адресуем воинам-освободителям, высоко чтим доблесть и героизм фронтовиков и тружеников тыла, партизан и подпольщиков — всех тех, кто принес свободу белорусскому народу.

В этот светлый и радостный день от всей души желаю жителям Копыльского района крепкого здоровья, исполнения мечтаний и огромного человеческого счастья! И пусть над нашей родной Беларусью всегда будет чистое мирное небо, спокойствие в сердцах людей и благополучие в домах!

Иван ГОЛОВАТЫЙ,

член Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь

Уважаемые жители Копыльского района!

Дорогие ветераны!

Примите самые искренние поздравления с главным праздником страны — Днем Независимости Республики Беларусь и 73-й годовщиной освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков!

Благодаря самоотверженности и патриотизму защитников белорусской земли наши люди получили право жить под мирным небом. Многое изменилось за минувшие десятилетия — наша страна, живущие в ней люди. Но неизменным остается главное — желание каждого из нас жить в спокойной, сильной и процветающей Беларуси, нас всех объединяет стремление к укреплению Отчизны. Сегодня особые слова благодарности мы говорим в адрес участников войны — за Великую Победу, за мир, за священную любовь к родной земле.

В этот замечательный и светлый день желаю всем крепкого здоровья и оптимизма, чистого неба над головой и уверенности в собственных силах, счастья и добра!

Людмила НИЖЕВИЧ,

депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь

Дорогие жители Копыльщины, уважаемые ветераны!

От всей души поздравляем вас с Днем Независимости Республики Беларусь и 73-й годовщиной освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков!

Этот день для каждого белоруса является напоминанием о том, какой ценой были завоеваны независимость и свобода нашего государства. Это символ непокорности, мощи и единства нашего народа.

Сегодня мы живем в независимой стране, о которой мечтали белорусы не одно столетие! Республика Беларусь — это приветливые и доброжелательные люди, это необъятные красоты нашей родной природы, это строящиеся и развивающиеся города и села, счастливые семьи и радостный детский смех. Уверены, что мы используем наш шанс сделать Беларусь еще богаче, краше и уютнее, чтобы каждый житель нашей страны с гордостью говорил: «Я — белорус!».

Районный исполнительный комитет

Районный Совет депутатов