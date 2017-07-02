Sputnik разыскал Любовь Алексеевну в белорусском Гомеле и узнал, как она оказалась 8 мая 1945 года в берлинском предместье Карлсхорст.

Ступино во тьме

В начале июня 1941 года Любови Нетупской было 20 лет. Третьекурсница Московского государственного библиотечного института приехала на лето к маме в поселок Михнево Ступинского района Московской области. За неделю до войны сыграли свадьбу старшей сестры, которая вышла замуж за лейтенанта. Молодой супруг ни словом не обмолвился, что скоро начнется война.

"Может, и вправду не знал. Или не придавал значения слухам. Ведь только победоносно закончилась война с белофиннами. Думалось, что и с немцами так будет. Не вышло…", — вспоминает события 76-летней давности ветеран Нетупская.



© Sputnik / Мария Амелина Любовь Алексеевне Нетупской 96 лет

Рано утром 22 июня мужа сестры вызвали в часть. Он долго не возвращался, а в полдень по радио сообщили, что Германия напала на Советский Союз. Закрытый в те годы город Ступино зашевелился, словно разворошенный муравейник. "Сверху" поступила команда спасти прокатный комбинат (один из первых заводов советской авиационной металлургии — Sputnik). На улицах появились патрули. Ступинцы начали дежурить на крышах зданий, на практике постигая науку тушения зажигательных бомб. В городе ввели светомаскировку, затемнили не только завод, а почти все улицы и дворы.

Мужчины с вещмешками и чемоданами потянулись на призывные пункты. Раз в месяц приходила в военкомат и Любовь, но постоянно получала отказ.

"В это трудно поверить, но я мечтала попасть на фронт. В институт не собиралась возвращаться, тем более в октябре его эвакуировали в Среднюю Азию", — рассказывает Любовь Алексеевна.

Простые сложные пять клавиш

Настойчивая девушка добилась своего. В конце апреля пришла повестка явиться в военкомат с вещами. Так 1 мая 1942 года не стало студентки Пудовкиной (девичья фамилия Любови Нетупской — Sputnik), а появилась младший сержант 49-го Отдельного запасного телеграфного батальона.



из личного архива Любови Нетупской Май 1942 года. Люба Пудовкина, сержант 49-го Отдельного запасного телеграфного батальона

"Никаких собеседований не было. В связь я попала благодаря трем курсам института. Тогда это считалось серьезным образованием", — продолжает рассказ Любовь Алексеевна.

Новобранцев привезли в Сокольники, разместили в обычной московской школе. За два месяца девушкам предстояло освоить профессии телеграфисток и радисток.

Тех, кто попал в роту СТ-35, обучали работе на советских телетайпах. Эти аппараты могли передавать сообщения на 300 километров. Любовь оказалась в роте бодо.

"Я это слово тогда впервые услышала. Ничего не знала об аппарате "Бодо". У него всего пять клавиш, но он очень сложный в обслуживании. Для зашифровки сообщений использовались специальные кодированные карты. Зато дальность связи достигала 800 километров", — на этих словах пальцы опытной телеграфистки автоматически начинают "вспоминать" грамоту бодо.



© Sputnik / Мария Амелина Уроженка подмосковного Ступино служила телеграфисткой-бодисткой в штабе 1-го Белорусского фронта

На фронте бодисток ждала очень ответственная работа. Им предстояло обеспечивать связью штабы армии, фронтов, воинских соединений, Генеральный штаб Красной армии и даже Ставку Верховного Главнокомандующего, которую все годы войны возглавлял Сталин.

Сокольники не отпускали

Будни в учебной части нельзя назвать легкими, снисхождения связисткам никакого не было. Строевые, огневые — все, как у мужчин. Большинство дисциплин боевой подготовки Любе давались легко. Еще в школе она стала обладательницей значков "Будь готов к труду и обороне" и "Юный ворошиловский стрелок". Хотя встречались в женском коллективе и курьезы.

"Девчонки из роты СТ-35 готовились к проверке строевой подготовки и предупредили нас — завтра могут поднять по тревоге. Мы все без исключения надели чулки и улеглись спать. Утром по тревоге вскочили с кроватей и собрались в считанные секунды. Подвох понял командир роты СТ-35, но не выдал нас", — улыбается Любовь Алексеевна.

Спустя два месяца всех курсанток отправили в действующую армию, а младшего сержанта Пудовкину оставили в Сокольниках обучать новое пополнение телеграфному делу.

На обучение поступали исключительно девушки. Все разные, со сложными судьбами, но помкомвзвода Пудовкина умела находить общий язык со всеми.

"После прорыва блокады к нам прибыли девчушки из Ленинграда. Хорошо помню Наташу Рогалеву и Женю Алексееву. Кожа да кости. Я смотрела на них и плакала. Родители Наташи работали в Ленинградском театре оперетты, погибли в блокаду от голода", — вспоминает истории своих подопечных Любовь Нетупская.

В штабе 1-го Белорусского фронта

В действующую армию Любу долгое время не отпускали, хоть она и настаивала. Только в июне 1944 года к тому времени уже старший сержант выпросила отправку на фронт. Вместе с девятью связистками ее доставили самолетом в украинский Овруч. Как самая старшая по званию Любовь попала в штаб 1-го Белорусского фронта, участвовала в освобождении Беларуси, Польши и Германии.

Бодистки работали только в блиндажах. Дежурства были организованы в три смены, поэтому приходилось находиться в аппаратной и ночью.

"На передовой я не была. Войска связи — это нервы армии, их всегда держали подальше от линии фронта, берегли как зеницу ока", — говорит как есть Любовь Алексеевна.

Ветерану часто задают вопрос, заходили ли в аппаратную Рокоссовский или Жуков. Нет, отвечает она, такого не было. Во всяком случае, во время своих дежурств легендарных маршалов связистка не видела.

"Если верить моему знакомому механику Ване Титушкину из-под Костромы, то у Георгия Константиновича на фронте было несколько служебных машин. В одной он жил, в другой — работал, в том числе и выходил на связь со Сталиным. Ваньку вызывали обслуживать передвижную аппаратную. Выходит, у Жукова не было причин спускаться в наш блиндаж", — делает вывод Любовь Алексеевна.

Особо важное задание

"В Берлин мы въехали 2 мая, в день его взятия. В городе царил полнейший хаос — улицы были запружены людьми. Одни сидели на земле, другие бродили среди развалин в поисках куска хлеба", — вспоминает жуткие подробности ветеран. К тому времени она уже была старшей по аппаратной на связи с Москвой.

Абсолютно другая картина открылась взору в пригороде Берлина Венденшлосе, где связисток разместили в одной из вилл. Здесь не было ни намека на войну. Любовь Алексеевна до сих пор помнит упоительный сладкий запах жасмина и щебет птиц в саду.

Днем 8 мая позвонили из штаба и сказали выделить двух телеграфисток и механика для выполнения особо важного задания.

"Командир роты выбрал меня и москвичку Машу Литешенко. Имени механика не помню. Вечером нас привезли в пригород Берлина Карлсхорст и уже там сообщили, что мы будем передавать в Москву сведения о подписании окончательного Акта о безоговорочной капитуляции гитлеровской Германии. Было ли это волнительно? Не то слово", — признается свидетель важного исторического события.

Никаких особых указаний по внешнему виду девушкам не поступило. Все как всегда — военная форма, собранные невидимками волосы.

Переговоры проходили в здании военно-инженерного училища. Для церемонии подготовили зал офицерской столовой, куда завезли мебель из рейхсканцелярии. Телеграфистки занимали в том же здании другое помещение. Перед подписанием акта они смогли рассмотреть из окна прибывающих военачальников. Среди них Любовь узнала Георгия Жукова.

"Ждали недолго. Около часа ночи в комнату вошел майор и принес текст сообщения, которое нужно было передать в Москву, в генеральный штаб. Как только я осознала, о чем идет речь, не смогла сдержать слез. Сказала тогда Маше: "Все, войне конец!", — произнося эти слова, Любовь Алексеевна снова заметно волнуется.

За информацией к телеграфисткам в ту ночь обращались советские военные корреспонденты. Рядом радисты дублировали сведения азбукой Морзе. Такие же пункты связи имелись у англичан и американцев, но Пудовкина и Литешенко работали только на Москву.

Местная знаменитость

В июне 1945 года лучшую из лучших телеграфисток наградили орденом Красной Звезды. Удивительно, но Любовь Нетупская долгие годы никому не рассказывала, за что получила столь высокую награду.

"А кто бы мне поверил? Подумали бы еще, что хвастаюсь", — удивляет скромностью Любовь Алексеевна.

После войны с мужем-инженером она ездила по Союзу. Долгое время семья прожила в Кыргызстане, в Беларусь переехала в восьмидесятых. Большая часть трудовой биографии Нетупской связана с работой в отделе кадров. На пенсию ветеран вышла в 73 года.

Пару лет назад внук Павел нашел в интернете наградной лист бабушки, который наконец внес ясность по ордену Красной Звезды и переполошил местный исполком. Там несказанно обрадовались информации, начали навещать Любовь Алексеевну. Поздравлять с 9 Мая и днем рождения, который совпадает с другим значимым праздником — Днем освобождения Гомеля от немецко-фашистских захватчиков. Проявляет интерес к заслуженной телеграфистке молодежь из расположенного неподалеку лицея.

Поговорить с 96-летней бабушкой всегда есть о чем. Бог подарил ей ясный ум, она живо интересуется всем, что происходит вокруг. Знает, что такое интернет, Skype и очень переживает, что из-за слабого зрения не может перечитывать свои любимые книги о войне — "А зори здесь тихие" Бориса Васильева и "Знак беды" Василия Быкова.