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В Минске начался парад ко Дню Независимости

03.07.2017 10:13 — Новости Общества | Tut.by  
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В 10.00 в Минске начался парад ко Дню Независимости. В этом году в нем участвуют более 280 единиц военной техники. Возглавил парад легендарный танк времен Великой Отечественной войны Т-34.


Общая протяженность механизированной колонны составит около 3 км. В прошлом году в параде принимали участие 14 парадных расчетов, в этот раз их вдвое больше — 27.

«Около трети образцов вооружения и военной техники, участвующей в параде, произведены или модернизированы на белорусских предприятиях», — цитировало БЕЛТА заместителя командующего войсками Северо-западного оперативного командования, полковника Владимира Кулажина.

В числе белорусских разработок ракетные системы залпового огня «Полонез», «Белград», станция радиорелейной связи «Цитрус», бронированные дозорные машины «Кайман» и «Волат», а также колесные тягачи МЗКТ.







 
Теги: Минск
 
 
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В 10.00 в Минске начался парад ко Дню Независимости. В этом году в нем участвуют более 280 единиц военной техники. Возглавил парад легендарный танк времен Великой...

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