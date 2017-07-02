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В Минске начался парад ко Дню Независимости
03.07.2017 10:13 — Новости Общества | Tut.by
В 10.00 в Минске начался парад ко Дню Независимости. В этом году в нем участвуют более 280 единиц военной техники. Возглавил парад легендарный танк времен Великой Отечественной войны Т-34.
Общая протяженность механизированной колонны составит около 3 км. В прошлом году в параде принимали участие 14 парадных расчетов, в этот раз их вдвое больше — 27.
«Около трети образцов вооружения и военной техники, участвующей в параде, произведены или модернизированы на белорусских предприятиях», —
В числе белорусских разработок ракетные системы залпового огня «Полонез», «Белград», станция радиорелейной связи «Цитрус», бронированные дозорные машины «Кайман» и «Волат», а также колесные тягачи МЗКТ.
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В 10.00 в Минске начался парад ко Дню Независимости. В этом году в нем участвуют более 280 единиц военной техники. Возглавил парад легендарный танк времен Великой...
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