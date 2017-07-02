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Погода на неделю: дожди и грозы, потеплеет только к воскресенью
03.07.2017 11:12 — Новости Общества | Tut.by
На этой неделе в Беларуси сохранится прохладная, дождливая погода, рассказал TUT.BY начальник службы метеорологических прогнозов Гидромета Минприроды Дмитрий Рябов.
В первую половину недели скажется влияние фронтальных разделов, смещающихся с Балтийского моря.
4 июля, во вторник, ночью преимущественно без осадков, днем на большей части территории Беларуси дожди, в отдельных районах грозы. Температура ночью +6 +12°С, местами +4 +5°С; днем +15 +21°С, в южных районах до +24°С
В среду 5 июля на большей части территории страны кратковременные дожди, днем возможны грозы. Днем в отдельных районах страны усиление ветра порывами до 15−18 м/с. Температура ночью +6 +12°С, днем +14 +21°С.
Во второй половине недели с ростом атмосферного давления дождей станет меньше. Кратковременные осадки пройдут лишь в отдельных районах, днем возможны грозы.
6 июля, в четверг, ночью +5 +11°С, днем +13 +20°С.
7 июля, в пятницу, ночью +4 +11°С, днем +14 +21°С.
8 июля, в субботу, ночью +6 +13°С, днем +16 +23°С.
И только в воскресенье, 9 июля, постепенно начнет теплеть: ночью +7 +14°С, днем +18 +24°С, по юго-западу до +27°С. В отдельных районах Беларуси кратковременные дожди, возможны грозы.
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На этой неделе в Беларуси сохранится прохладная, дождливая погода, рассказал TUT.BY начальник службы метеорологических прогнозов Гидромета Минприроды Дмитрий...
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