Погода на неделю: дожди и грозы, потеплеет только к воскресенью

На этой неделе в Беларуси сохранится прохладная, дождливая погода, рассказал TUT.BY начальник службы метеорологических прогнозов Гидромета Минприроды Дмитрий Рябов.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

В первую половину недели скажется влияние фронтальных разделов, смещающихся с Балтийского моря.

4 июля, во вторник, ночью преимущественно без осадков, днем на большей части территории Беларуси дожди, в отдельных районах грозы. Температура ночью +6 +12°С, местами +4 +5°С; днем +15 +21°С, в южных районах до +24°С

В среду 5 июля на большей части территории страны кратковременные дожди, днем возможны грозы. Днем в отдельных районах страны усиление ветра порывами до 15−18 м/с. Температура ночью +6 +12°С, днем +14 +21°С.

Во второй половине недели с ростом атмосферного давления дождей станет меньше. Кратковременные осадки пройдут лишь в отдельных районах, днем возможны грозы.

6 июля, в четверг, ночью +5 +11°С, днем +13 +20°С.

7 июля, в пятницу, ночью +4 +11°С, днем +14 +21°С.

8 июля, в субботу, ночью +6 +13°С, днем +16 +23°С.

И только в воскресенье, 9 июля, постепенно начнет теплеть: ночью +7 +14°С, днем +18 +24°С, по юго-западу до +27°С. В отдельных районах Беларуси кратковременные дожди, возможны грозы.

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