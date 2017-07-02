Брестский ЦУМ займет весь третий этаж нового торгового центра

Бывший флагман советской торговли Брестский ЦУМ меняется на глазах. Сегодня объект принадлежит группе компаний «Санта». Вместе с заместителем директора УП «Санта-Сервис» Игорем Мирончуком мы проникаем внутрь. Перед нами открывается ремонтная площадка: строительные и отделочные работы ведутся на трех этажах и в цокольном помещении, пишет «Вечерний Брест».



Фото: Николай Чеберкус

На первом этаже, немного смещенный к дальней стене, уже смонтирован эскалатор. Он будет поднимать пассажиров с первого на второй и третий этажи. Сейчас эскалатор плотно «укутан» пленкой и противоударными материалами — чтобы не повредился и не засорился во время ремонтных работ.

С первого на второй этаж ведут знакомые с детства широкие лестницы (пока не изменившиеся), а вот дальше — легкие лестничные конструкции выводят на верхнюю площадку. Третий этаж станет стопроцентным торговым залом. Именно здесь, на освобожденных от складов площадях разместится бывший ЦУМ. По словам специалистов УП «Санта-Сервис», «в привычном брестчанам, но более современном формате».

Боковые входы — с улицы 17 сентября и из внутреннего дворика бывшего ЦУМа — теперь будут закрыты. В цокольном этаже, где разместится крупный продовольственный универсам, ожидается монтаж лифтов, которые будут поднимать покупателей на «верхний» уровень с выходом на улицу.

На каждом этаже новые собственники попытались максимально расширить торговую площадь. Например, на месте бывшего кафе теперь будет магазин промтоваров. Всего после реконструкции общая площадь объекта составит более 13 000 квадратных метров, арендная — около 8000. На каждом этаже примерно одинаковое торговое пространство — по 2000 «квадратов». Основным арендатором, который намерен занять весь цокольный этаж, станет продовольственный супермаркет сети «Домашний». Кстати, сеть позиционирует себя как «социально ориентированная» с низкими ценами. На остальных площадях разместятся магазины одежды, обуви, аксессуаров, ювелирных изделий.

Разработку торговой концепции проекта ведет минская консалтинговая компания Colliers International. Однако желающие и напрямую связываются со специалистами УП «Санта-Сервис». По словам Игоря Мирончука, после того как компания пригласила арендаторов, в день он получает по 60 звонков от желающих разместить торговый объект на площадях универмага. Недостатка в арендаторах бывший ЦУМ, похоже, не испытает.