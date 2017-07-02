Пушка и часовые. Как в поселке Березовка развивают городошный спорт и становятся чемпионами мира

Когда-то популярный в СССР вид спорта утратил свою былую славу, уступив место модным фитнесу, бегу и велосипеду. Но сейчас городки переживают второе рождение. Свидетельство тому — юношеские чемпионаты Европы, где побеждают дети из белорусского поселка Березовка.





Несмотря на то, что тренер всего один — Лариса Попова, ее воспитанники показывают хорошие результаты, а спортивная секция завоевывает все большую популярность. За плечами ребят — несколько лет занятий городошным спортом и победы в первенствах страны.

Местные спортсменки Маша и Галя (их можно назвать ветеранами, несмотря на юный возраст: девочки занимаются городками уже более 10 лет) старательно очищают городошные площадки от воды. В Березовке только что прошел сильный ливень, но, кажется, на небольшом стадионе непогода никого не смущает. Как только с неба перестает капать, дети тут же выбегают на улицу и строят на специальном поле фигуры из деревянных брусков, которые и называются «городки».

— Кстати, спортивные соревнования по городкам не останавливают из-за дождя. Только в том случае, если деревянные фигуры будут плавать в воде, — говорит Лариса Попова и знакомит со своими воспитанниками. — Они все уже добились отличных результатов в городошном спорте, ездят на международные соревнования. А в следующем году мальчишки уже будут выступать во взрослых состязаниях.

Пушка, стрела, артиллерия, коленчатый вал и пулеметное гнездо

Суть игры — поочередно выбить битой из «города» определенное количество фигур, составленных из 5 городков — деревянных цилиндрических столбиков. Главная задача — затратить на выбивание фигур как можно меньше бросков. Кто по итогам трех туров использовал меньше попыток, тот и победил.

Размеры площадки, которая называется «город», — 2 на 2 метра. Биту кидают с двух расстояний: кон — 13 метров, и полукон — 6,5 м; длина городков — 20 см. Игра зарождалась в позапрошлом веке в военное время, поэтому у каждой фигуры из городков есть свое, тематическое название: «пушка», «стрела», «артиллерия», «коленчатый вал», «пулеметное гнездо», «часовые».





До 1923 года общих правил в игре не было. Потом их унифицировали, и городки стали развиваться на территории СССР как отдельный вид спорта. В Беларуси

первый чемпионат по городкам был проведен в 1949 году. На предварительных соревнованиях второго чемпионата уже участвовали 275 команд. В 1951 году городки были включены в I Всебелорусские спортивные игры. В 1960 году в Могилеве были построены первые в республике площадки с металлическим покрытием. Позже такие площадки появились в Солигорске, Березовке, Витебске. Центр городошного спорта переместился из Минска в город поменьше — Молодечно. Здесь был построен городошный стадион с тремя игровыми площадками.





Сейчас столицей городошного спорта можно назвать небольшую Березовку. Хотя здесь скромно добавляют: все-таки второй столицей после Молодечно. Там с детьми работают три тренера, а здесь же — всего один. Но именно в Березовке есть условия для проведения международных соревнований. Вот и в этом году здесь пройдет очередное Первенство Европы среди юношей и девушек.

В городки играют даже в Европе

Несмотря на стереотип, что это только славянская игра, городками увлечены и в странах ЕС. Большие соревнования проходят в Германии, Эстонии и Финляндии. Правда, спортивный инструментарий различается. Например, наши спортсмены пользуются классическими круглыми городками, а в Германии городки — квадратные. Да и биты отличаются друг от друга. Но правила остаются одинаковыми: надо выбить из зоны города как можно больше фигур.

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Сейчас городки — спорт экзотический, но еще несколько десятков лет назад чуть ли не в каждом советском дворе была площадка для городошного спорта, и школьники знали правила назубок. Играли в городки на стадионах, в пионерских лагерях, санаториях и парках. Проводились соревнования, а в 1986 году городки были первые включены в программу Спартакиады народов СССР. О популярности этой игры говорит и то, что городошный сюжет попал в один из выпусков мультфильма «Ну, погоди!».

Популярность спорта тогда была объяснима: для любительского уровня не нужны специальные навыки, инвентарь самый обычный, а для строительство мини-стадионов не очень затратно. Кстати, Гродно">недавно пообещали, что в Гродно во дворах начнут оборудовать специальные площадки и будут развивать городошный спорт. В Березовке на такие планы смотрят с оптимизмом.





— Вообще, игре более 200 лет. Она была распространена на территории Российской империи, а потом и Союза. В Березовке тоже были свои чемпионы. А потом все пошло на спад. Подкосила спорт, как ни странно, Олимпиада-80, когда в Минске ради строительства новых стадионов многие площадки просто сравняли с землей. Но сейчас наблюдается возрождение нашего спорта. Конечно, самая сильная школа в Молодечно. Мы ездим туда на соревнования и всегда радуемся, когда выигрываем, ведь там работает больше тренеров, — говорит Лариса Попова.

По ее словам, главная проблема городошного спорта — отсутствие тренеров для подрастающего поколения. А еще в Березовке ищут спонсоров. Часть соревнований оплачивает общественное объединение "Белорусская федерация городошного спорта", где Лариса Попова является заместителем председателя, но чтобы выступать на должном уровне, детям нужно чаще участвовать в состязаниях.





Из волейбола — в городошный спорт

Из-за того, что в какой-то момент городошный спорт потерял свою популярность, получился поколенческий пробел. И хоть в Березовке говорят, что городкам все возрасты покорны, начинать играть лучше в 8−10 лет. Именно в таком возрасте дети приходят в березовскую секцию, которая работает на базе Центра детского творчества.

У самой Ларисы Поповой путь в городошный спорт получился своеобразным. Тренер жила в Екатеринбурге, профессионально занималась волейболом. В какой-то момент ее семья переехала в Березовку.





— Здесь я тоже играла в волейбол. Однажды наш тренер, мастер спорта Анатолий Урбан, познакомил нас с городками — на его юбилей приехали знакомые-городошники. Мы попробовали поиграть, и как-то нас это увлекло. Хотя сначала думали, ну что это за игра, ни азарта, ни эмоций. Но оказалось, все это здесь присутствует, — говорит Лариса.

Она даже пошла учиться в БГУФК, чтобы стать профессиональным тренером.

— Если честно, пошла за компанию с дочкой на учебу. И закончила учебное заведение, когда мне уже было за 40 — и раньше своей дочери, потому что она брала академический отпуск. Она тоже играет в городки, и мы вместе ездим на международные соревнования.

И Лариса, и ее воспитанники говорят, что самое трудное в городошном спорте во время соревнований — удерживать чувства при себе и быть сосредоточенными.





— Когда я стала призером Чемпионата мира, то просто подбежала к тренеру и сходу бросилась ему на шею — так меня переполняли чувства. А до этого надо было быть очень сосредоточенной и серьезной, — говорит 19-летняя Маша Смирнова. Девушка занимается городошным спортом уже 12 лет. Она учится на заочном отделении в БГУФК, совмещает тренировки и работу на стеклозаводе и всерьез намерена стать квалифицированным тренером по городошному спорту.

На стадионе в это время дети с азартом кидают биты, выбивая городки, то и дело подходя к тренеру что-то уточнить, похвастаться результатом. На площадку пришли и ребята, которые хотят записаться в секцию.





Лариса рассказывает, что за несколько лет занятий, здесь сложились свои традиции — вместе отмечать дни рождения, расчищать от снега площадку зимой (тренировки не прекращаются в холодное время года), делиться впечатлениями после соревнований и организовывать совместные походы на речку. В секцию берут любого, главное — желание заниматься.

— Очень важно, и я говорю об этом детям, хорошо учиться. У нас даже была специальная табличка, где они записывали свои оценки. Я знакома со всеми родителями своих воспитанников, и вообще мы здесь все — большая семья, — рассказывает Лариса Попова.

Вот, например, Галя Жаворонкова несколько раз становилась чемпионкой мира. В городошный спорт пришла почти 12 лет назад, но сначала бросила: «не получилось». Потом вернулась, и уже выступает во взрослой команде. С гордостью показывает свои медали. За годы тренировок и участия в соревнованиях наград накопилось очень много, но, по словам девушки, каждая из них ценна и напоминает о том или ином турнире.



Галя Жаворонкова показывает свои медали и говорит, что это лишь маленькая часть наград. Фото: Игорь Ремзик, TUT.BY

— Тому, кто думает, что городки — игра не серьезная и подростковая, можно привести такие цифры: бита весит от 1,5 до 4 килограмм и рука должна быть натренирована, чтобы умело обращаться с этим предметом. Снаряжение подбирается под рост и вес спортсмена, — говорит Лариса и предлагает попробовать поиграть.

Получается не сразу — тяжелая бита с первого раза не долетает, а потом все норовит улететь в сторону. Наконец, мы выбиваем за границы города несколько фигур и шумно радуемся успеху. Вот те самые эмоции!