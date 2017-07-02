Парад ко Дню Независимости прошел в Минске 3 июля

В параде в честь Дня Независимости 3 июля участвовали больше 3000 военнослужащих и более 300 единиц военной и гражданской техники.

Перед началом парада выступил Александр Лукашенко. Президент и главнокомандующий Вооруженными Силами напомнил, что Беларусь выступает за решение любых международных конфликтов исключительно за столом переговоров.

«К сожалению, другие страны не пожелали последовать этому примеру. Идет нарастание глобальной нестабильности, международная безопасность разрушена, на путь милитаризации вступили страны Европы. Они втягиваются в гонку вооружений и военные приготовления. США развертывают здесь, у нас наших границ, систему противоракетной обороны и совершенствуют свой ядерный потенциал. Наш ответ — современная белорусская армия. […] Боевой арсенал, которым мы обладаем сегодня, будет показан во время парадного марша. Каждый сможет убедиться — у нас есть все необходимое, чтобы дать отпор любому агрессору», — заявил президент.

Парад традиционно открыли учащиеся Минского суворовского военного училища. Всего в составе пешей колонны принимали участие 20 парадных расчетов, сообщает БЕЛТА.

В составе механизированной колонны участвовали 26 парадных расчетов. Всего задействовано 222 единицы боевой техники, в том числе танки Т-72Б, бронетранспортеры БТР-80, автомобили «Богатырь», легкобронированные автомобили «Кайман», минометные комплексы 2С12Б «Сани», боевые машины «Штурм», реактивная система залпового огня «Полонез».

В составе воздушного эшелона в параде приняли участие 58 воздушных судов: 26 вертолетов и 32 самолета.

Колонна гражданской техники представлена 102 единицами, в их числе легковые автомобили «БелДжи», техника Минского тракторного завода, холдингов «Гомсельмаш», «Амкодор».

Семь тракторов МТЗ «станцевали» на параде балет под песню «Касiў Ясь канюшыну», сообщает БЕЛТА. Одной из машин управляла единственная трактористка МТЗ Екатерина Кирилина. Ее трактор был украшен губами, тогда как трактора водителей-мужчин «носили» усы.