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Праздничное шествие ко Дню независимости прошло в Гомеле

03.07.2017 15:03 — Новости Общества | Tut.by  
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Праздничное шествие с участием гомельчан, ветеранов Великой Отечественной войны, руководства области и города стартовало в 10.00 от пересечения улиц Советской и Жарковского.


Колонна прошла от перекрестка улиц Советская — Жарковского до Трудовой площади, где возле Вечного огня провели торжественный митинг по случаю государственного праздника. После возложения цветов и венков погибших почтили минутой молчания.

Праздничные мероприятия пройдут в каждом районе города. А завершится все салютом, который прогремит в 23.00.












 
 
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Праздничные мероприятия пройдут в каждом районе города. А завершится все салютом, который прогремит в 23.00.

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