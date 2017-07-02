Праздничное шествие ко Дню независимости прошло в Гомеле

Праздничное шествие с участием гомельчан, ветеранов Великой Отечественной войны, руководства области и города стартовало в 10.00 от пересечения улиц Советской и Жарковского.





Колонна прошла от перекрестка улиц Советская — Жарковского до Трудовой площади, где возле Вечного огня провели торжественный митинг по случаю государственного праздника. После возложения цветов и венков погибших почтили минутой молчания.

Праздничные мероприятия пройдут в каждом районе города. А завершится все салютом, который прогремит в 23.00.











































