День Независимости: где смотреть салют в Минске?

МИНСК, 3 июл — Sputnik. Кульминацией Дня Независимости в Беларуси традиционно становится праздничный салют — его запускают во многих городах республики, но самый красочный и запоминающийся он именно в Минске.



© Sputnik / Виктор Толочко Военная техника на параде – руками трогать нужно 12

В честь 3 июля салют в Минске дадут сразу в шести точках города: красочное шоу в ночном небе будет видно из всех уголков столицы. Время начала салюта ко Дню Независимости — 23:00.

Лучше всего салют смотреть в парке Победы около стелы Минск — город герой. Также залпы будут давать с территории аэропорта Минск-1, возле водохранилища Дрозды, в районе Новинок, около Чижовского кладбища и в микрорайоне Восточный.

В сумме в Минске будет дано 30 огневых залпов — сделать фотографии огненных цветов на память смогут все желающие.

Подробности о программе празднования и салютах на День Независимости — в инфографике>>