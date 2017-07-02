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День Независимости: где смотреть салют в Минске?
03.07.2017 16:26 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 3 июл — Sputnik. Кульминацией Дня Независимости в Беларуси традиционно становится праздничный салют — его запускают во многих городах республики, но самый красочный и запоминающийся он именно в Минске.
© Sputnik / Виктор Толочко
В честь 3 июля салют в Минске дадут сразу в шести точках города: красочное шоу в ночном небе будет видно из всех уголков столицы. Время начала салюта ко Дню Независимости — 23:00.
Лучше всего салют смотреть в парке Победы около стелы Минск — город герой. Также залпы будут давать с территории аэропорта Минск-1, возле водохранилища Дрозды, в районе Новинок, около Чижовского кладбища и в микрорайоне Восточный.
В сумме в Минске будет дано 30 огневых залпов — сделать фотографии огненных цветов на память смогут все желающие.
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Организаторы обещают три десятка залпов салюта из шести точек в разных уголках белорусской столицы.
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