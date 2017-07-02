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Ветераны, военные и трудовые коллективы. В Гродно прошло праздничное шествие ко Дню независимости

03.07.2017 15:32 — Новости Общества | Tut.by  
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Праздничные мероприятия, приуроченные ко Дню независимости прошли в центре Гродно. В парке имени Жилибера провели торжественный митинг, на котором руководители области и города поздравили гродненцев с праздником и возложили цветы у подножия памятника погибшим воинам и партизанам. Также по центральным улицам торжественным маршем прошли военные гродненского гарнизона, ветераны, духовые оркестры и трудовые коллективы предприятий.


Дальнейшее празднование Дня независимости в Гродно развернулось на семи локациях. Например, площадь Ленина на время превратилась в спортплощадку, где любой желающий может поиграть в подвижные игры.















На Советской площади организовали кафе под открытым небом, а на площади Тызенгауза открылась выставка военной техники.

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Финальные мероприятия пройдут около кургана Славы, где можно будет увидеть салют.
Кстати, на территорию празднования в Гродно можно попасть только через КПП.

 
Теги: Гродно
 
 
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Праздничные мероприятия, приуроченные ко Дню независимости традиционно начались в центре Гродно. В парке имени Жилибера провели торжественный митинг, на котором...

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