В Бресте открылось второе по величине в Беларуси колесо обозрения

В городском парке культуры и отдыха Бреста 3 июля торжественно запустили новое колесо обозрения, сообщает БЕЛТА.





Оно смонтировано на месте старого, которое прослужило брестчанам без малого четверть века и уже выработало свой ресурс. Новое «чертово колесо» высотой 40 м, что на 12 м выше предыдущего.

Аттракцион предназначен для круглогодичной эксплуатации. В нем 20 кабинок — четырех-, пяти- и шестиместных. Есть открытые и закрытые кабинки, с отоплением и освещением. Одновременно здесь смогут разместиться 95 человек.

«Чертово колесо» изготовлено российским производителем, выпускающим продукцию под брендом «Волгоградские аттракционы». Общая стоимость проекта составила около миллиона рублей. Финансирование осуществлялось как за счет собственных средств Брестского КУП «Парк культуры и отдыха», так и за счет кредитов. Помощь в реализации проекта оказали предприятия системы ЖКХ, МЧС, городские власти и другие структуры.