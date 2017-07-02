Регистрация для резервной сдачи ЦТ завершается в Беларуси

МИНСК, 3 июл — Sputnik. Регистрация для сдачи ЦТ в резервные дни завершается в понедельник в Беларуси.

Большинство абитуриентов сдали экзамены в рамках централизованного тестирования (ЦТ) в течение июня.



© Pixabay Стали известны результаты ЦТ по иностранным языкам

Если абитуриент пропустил сдачу ЦТ по уважительной причине — он может успеть сдать тестирование в один из резервных дней: 6,8 или 10 июня. Регистрация для сдачи испытания в резервные дни завершается в понедельник.

Условием для регистрации на резервные дни является уважительная причина отсутствия в основные дни проведения тестирования — должна быть соответствующая справка.

Проводиться ЦТ в резервные дни будет на территории Белгосуниверситета — абитуриенты из регионов также должны ехать в Минск.

Уже с 10 июля абитуриенты смогут получить сертификаты о прохождении централизованного тестирования со своими баллами. Подача документов в высшие учебные заведения стартует 12 июля.