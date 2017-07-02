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Регистрация для резервной сдачи ЦТ завершается в Беларуси
03.07.2017 18:05 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 3 июл — Sputnik. Регистрация для сдачи ЦТ в резервные дни завершается в понедельник в Беларуси.
Большинство абитуриентов сдали экзамены в рамках централизованного тестирования (ЦТ) в течение июня.
Если абитуриент пропустил сдачу ЦТ по уважительной причине — он может успеть сдать тестирование в один из резервных дней: 6,8 или 10 июня. Регистрация для сдачи испытания в резервные дни завершается в понедельник.
Условием для регистрации на резервные дни является уважительная причина отсутствия в основные дни проведения тестирования — должна быть соответствующая справка.
Проводиться ЦТ в резервные дни будет на территории Белгосуниверситета — абитуриенты из регионов также должны ехать в Минск.
Уже с 10 июля абитуриенты смогут получить сертификаты о прохождении централизованного тестирования со своими баллами. Подача документов в высшие учебные заведения стартует 12 июля.
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Для того чтобы сдать централизованное тестирование в резервные дни, необходимо иметь уважительную причину.
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