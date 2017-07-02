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Абитуриенты получили результаты ЦТ по физике
03.07.2017 18:30 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 3 июл — Sputnik. Результаты централизованного тестирования (ЦТ) по физике стали известны вечером в понедельник.
Тестирование по физике писали немногим менее 30 тысяч человек по всей стране.
В понедельник вечером абитуриенты получили первые результаты ЦТ по физике. Сначала их получили абитуриенты, подписанные на смс-рассылку Республиканского института контроля знаний.
На сайте РИКЗ результаты ЦТ по физике будут уже днем во вторник.
Абитуриенты уже знают большую часть результатов ЦТ: по русскому, белорусскому и иностранным языкам, математике, химии, биологии и обществоведению. На текущей неделе должны появиться результаты тестирования по остальным предметам.
Сертификаты ЦТ начнут выдавать 10 июля.
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Первыми результаты тестирования по предмету получили подписавшиеся на смс-рассылку абитуриенты.
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