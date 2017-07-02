Абитуриенты получили результаты ЦТ по физике

МИНСК, 3 июл — Sputnik. Результаты централизованного тестирования (ЦТ) по физике стали известны вечером в понедельник.

Тестирование по физике писали немногим менее 30 тысяч человек по всей стране.

В понедельник вечером абитуриенты получили первые результаты ЦТ по физике. Сначала их получили абитуриенты, подписанные на смс-рассылку Республиканского института контроля знаний.

На сайте РИКЗ результаты ЦТ по физике будут уже днем во вторник.

Абитуриенты уже знают большую часть результатов ЦТ: по русскому, белорусскому и иностранным языкам, математике, химии, биологии и обществоведению. На текущей неделе должны появиться результаты тестирования по остальным предметам.

Сертификаты ЦТ начнут выдавать 10 июля.