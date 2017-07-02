ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Абитуриенты получили результаты ЦТ по физике

03.07.2017 18:30 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 3 июл — Sputnik. Результаты централизованного тестирования (ЦТ) по физике стали известны вечером в понедельник.

Тестирование по физике писали немногим менее 30 тысяч человек по всей стране.

В понедельник вечером абитуриенты получили первые результаты ЦТ по физике. Сначала их получили абитуриенты, подписанные на смс-рассылку Республиканского института контроля знаний.

На сайте РИКЗ результаты ЦТ по физике будут уже днем во вторник.

Абитуриенты уже знают большую часть результатов ЦТ: по русскому, белорусскому и иностранным языкам, математике, химии, биологии и обществоведению. На текущей неделе должны появиться результаты тестирования по остальным предметам.

Сертификаты ЦТ начнут выдавать 10 июля.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Первыми результаты тестирования по предмету получили подписавшиеся на смс-рассылку абитуриенты.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Регистрация для резервной сдачи ЦТ завершается в Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика