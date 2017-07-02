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Дворец спорта и Верхний город. Как празднуют День независимости в центре Минска

03.07.2017 19:00 — Новости Общества | Tut.by  
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Сегодня во всех районах Минска отмечают День независимости, но основные активности как обычно сосредоточены в центре. Фотокорреспондент TUT.BY прошелся по площадке у Дворца спорта и Верхнему городу и понаблюдал за гуляниями. Какая атмосфера в этих местах, и сильно ли погода повлияла на массовость — смотрите в нашем материале.






















 
Теги: Минск
 
 
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Какая атмосфера сегодня в центре и сильно ли погода повлияла на массовость - в нашем материале.

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