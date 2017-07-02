Дворец спорта и Верхний город. Как празднуют День независимости в центре Минска

Сегодня во всех районах Минска отмечают День независимости, но основные активности как обычно сосредоточены в центре. Фотокорреспондент TUT.BY прошелся по площадке у Дворца спорта и Верхнему городу и понаблюдал за гуляниями. Какая атмосфера в этих местах, и сильно ли погода повлияла на массовость — смотрите в нашем материале.

























































