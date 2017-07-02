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В Бресте проходят праздничные мероприятия, посвященные Дню Независимости
03.07.2017 20:05 — Новости Общества | Tut.by
3 июля в честь Дня Независимости в мемориальном комплексе «Брестская крепость — герой» состоялась торжественная церемония возложения цветов к Вечному огню,
В мероприятии приняли участие ветераны, руководители области и города, представители дипломатических миссий, религиозных конфессий, общественных организаций. Минутой молчания почтили присутствующие память героев, отдавших жизнь за свободу и независимость Родины.
Выступая перед журналистами, председатель Брестского облисполкома Анатолий Лис отметил, что этот праздник, хоть и связан с трагическими событиями в истории государства, вызывает светлые чувства.
«Это радостный праздник, так как он приурочен ко Дню освобождения страны от немецко-фашистских захватчиков. Наши граждане на референдуме решили, что этот день должен быть Днем независимости. Мы живем в мире уже долгое время, показываем неплохие показатели и в социально-экономическом развитии страны, в том числе — Брестской области. Регион, город Брест и Жабинковский район занесены на Республиканскую доску Почета», — сказал губернатор.
Он отметил, что День Независимости хоть и связан с трагическими событиями в истории государства, вызывает светлые чувства. «Это радостный праздник, так как он приурочен ко Дню освобождения страны от немецко-фашистских захватчиков. Наши граждане на референдуме решили, что этот день должен быть Днем Независимости. Мы живем в мире уже долгое время, показываем неплохие показатели и в социально-экономическом развитии страны, в том числе — Брестской области. Регион, город Брест и Жабинковский район занесены на Республиканскую доску Почета», — сказал губернатор.
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Празднование Дня Независимости в Бресте завершится торжественным салютом в 23.00 в мемориальном комплексе «Брестская крепость — герой».
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Празднование Дня Независимости в Бресте завершится торжественным салютом в 23.00 в мемориальном комплексе "Брестская крепость - герой".
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