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консервы, ванна и гигантский каравай на параде ко Дню независимости

03.07.2017 19:59 — Новости Общества | Tut.by  
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Парад в честь Дня независимости в этом году превратился в выставку достижений народного хозяйства. По проспекту Машерова проехала не только военная и гражданская техника, но и консервы, шины, мебель и гигантский каравай. Все это были выставочные экспозиции предприятий, которые представили на параде свои новинки. Как это выглядело, смотрите в видеофакте TUT.BY.

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Парад в честь Дня независимости в этом году превратился в выставку достижений народного хозяйства. По проспекту Машерова проехала не только военная и гражданская...

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