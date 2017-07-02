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консервы, ванна и гигантский каравай на параде ко Дню независимости
03.07.2017 19:59 — Новости Общества | Tut.by
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Парад в честь Дня независимости в этом году превратился в выставку достижений народного хозяйства. По проспекту Машерова проехала не только военная и гражданская...
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