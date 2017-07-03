День Независимости в Гомеле отметили с национальным колоритом

ГОМЕЛЬ, 3 июл — Sputnik. День Независимости и 73-ю годовщину освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков Гомель по традиции встретил праздничным шествием.

Многотысячная колонна прошла по центральной улице города. На Советскую вышли ветераны, руководители области и города, представители трудовых коллективов.

Во главе колонны шла молодежь в национальных костюмах. В руках у юношей и девушек были гербы страны, области, Гомеля и всех районов Гомельщины. Чтобы зрители разобрались в тонкостях геральдики, рядом, опять же, молодежь в национальных костюмах несла самотканые рушники с названиями районов.



© Sputnik/ Анна Соколова Впервые в колонне пронесли гербы 21 районного центра Гомельской области

После шествия на улице Билецкого и Ланге открылись этно-выставки всех районов Гомельщины. Каждый сделал ставку на декоративно-прикладное творчество — вышивку, ткачество и лозоплетение. Представители Ветковского района привезли на праздник белорусские кросны — ручной станок. Показывали, как за ним работать, и никому не отказывали в просьбе попробовать себя в ткацком деле. Некоторые из презентованных на выставке изделий были сотканы именно на этих кроснах.



© Sputnik/ Анна Соколова Ткачихи из Ветковского района привезли на праздник ткацкий станок

В полдень чиновники и строители разрезали красную ленточку по случаю открытия последнего реконструированного участка набережной реки Сож. По сути, он стал зеркальным отражением введенного два года назад участка. И там, и здесь уложена тротуарная плитка, установлены скамейки и фонари под старину. Однако у открытой сегодня части есть своя изюминка — из тротуарной плитки выложены элементы белорусского орнамента, а освещение организовано в два ряда вместо одного.



© Sputnik/ Анна Соколова Мэр Гомеля Петр Кириченко на открытии городской набережной после реконструкции

С самого начала стройку курировал лично председатель горисполкома Петр Кириченко. Градоначальник поблагодарил всех за работу, а также руководство Гомельского облисполкома за поддержку и содействие.

"По всей стране стало популярным проводить праздники вышиванок. Мы не претендуем на оригинальность, но, вероятно, именно гомельская набережная на сегодня самая большая вышиванка в Беларуси", — удивил метафорой Кириченко.



© Sputnik / Мария Амелина Гомельская "вышиванка" из плитки самая большая в стране

Тем временем практически все кафе и рестораны Гомеля поддержали идею областного управления торговли включить в свои меню семь новых блюд белорусской кухни. Гастрономическая акция стартовала 3 июля и продлится 10 дней. Подавать будут не только хорошо известные деревенские блюда, но и деликатесы, которыми лакомились с княжеского стола.

Белорусский салат "Гарда", теплый мясной салат "Суполка кухараў", свежевыпеченный хлеб (перепеча) — это лишь некоторые из названий для акционного меню. Организаторы уверяют, что все рецепты несложные, повозиться придется только с карпом в топленом масле с овощами. По крайней мере, опытному повару, который накануне акции воспроизводил старинные рецепты, лишь это блюдо показалось сложным.



© Sputnik/ Анна Соколова Презентация гастрономической акции на празднике в Гомеле

Известно, что удивлять необычным меню также будут общепит Рогачева, Мозыря, Калинковичей, Речицы и Жлобина. Цены везде установлены одинаковые вне зависимости от уровня заведения.