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Парад танков и "стиралок", история оккупации Минска и жара в Европе - важное за выходные
04.07.2017 07:00 — Новости Общества | Tut.by
Доброе утро!
В деревне Гадюкино Беларуси снова дожди, грозы, и холодно. Потеплеет-прояснится
ВАЖНОЕ
Беларусь
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Помните, недавно в Беларуси
В выходные
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Доброе утро! В Беларуси снова дожди, грозы, и холодно. Потеплеет-прояснится только к выходным. Вот такое плохое у нас с вами лето. Держимся, не унываем!
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