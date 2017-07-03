Доброе утро!

В деревне Гадюкино Беларуси снова дожди, грозы, и холодно. Потеплеет-прояснится только к выходным . Вот такое плохое у нас с вами лето. Держимся, не унываем!

ВАЖНОЕ

Беларусь отпраздновала День Независимости. По этому поводу логотип Google на день стал красно-зеленым , в Минске прошел парад военной техники, стиральных машин, ванн и унитазов, — всю выставку достижений народного хозяйства можно увидеть в нашем видео , — а оппозиция провела акцию протеста .





А еще 1 июля президент Александр Лукашенко выступил на торжественном собрании по случаю Дня независимости. Там он рассказал о визите в Москву и встрече с Путиным , а также порассуждал об истории белорусской государственности : «Белорусы оказывались в эпицентре жесточайших войн, которые им были совсем не нужны. Плетью выбивали желание людьми зваться. Но давняя мечта — жить в своем независимом государстве — пробилась и через эти суровые испытания».

Помните, недавно в Беларуси сократили страховой стаж для некоторых категорий населения? Но разобрались не со всеми: юристы сетуют, что отдельные проблемные категории, которые оказываются в «пенсионных ловушках», так и не попали под президентский указ. Кто же это ?

В выходные Восточную Европу накрыла аномальная жара : в Румынии столбики термометров перевалили за отметку в плюс 42 градуса, в Болгарии воздух и вовсе прогрелся до плюс 44-х.

Сборная Германии выиграла Кубок конфедераций , одолев в финале Чили — 1:0. Бронза у Португалии.

А белорусские теннисистки отлично стартовали на Уимблдоне: Виктория Азаренко выиграла у американки Кэтрин Беллис, Арина Соболенко, сходу пробившаяся в основную сетку одиночного турнира сквозь сито квалификации, взяла верх над россиянкой Ириной Хромачевой.

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Месси женился! Невеста четырехкратного обладателя «Золотого мяча» — 29-летняя Антонелла Рокуццо. Она знакома с футболистом еще с детства, а в отношениях пара состоит уже около 10 лет и у них двое сыновей. Размах свадьбы, конечно, впечатляет .





Cравнили три аквапарка Минска — «Лебяжий», аквапарк в спортивно-оздоровительном центре «Фристайл» и новоиспеченный аквапарк «Дримлэнд». Где самые длинные горки, где самая высокая, сколько что стоит и какая общая температура воды — узнаете здесь .

Помните витебскую предпринимательницу, перечислившую российским телеэкстрасенсам 120 тысяч долларов? Есть подвижки: женщина добилась возбуждения уголовного дела.

Миллионы идеальных женских образов в журналах, кино, соцсетях. Ретушь, фильтры, профессиональная постановка света и талантливые фотографы. Такие фото, наверное, не добавляют обычным женщинам уверенности в себе. Вот здесь психолог объясняет, почему медиа и модная индустрия должны как можно чаще использовать образы обычных женщин.

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Мы отмечаем День Независимости парадом и салютом, а как в других странах? Попросили жителей Польши, России, Китая, Норвегии и Израиля рассказать , устраивают ли парады там и как вообще празднуют.

А что вы знаете о Канаде? Самый яркий ее представитель сегодня — премьер-министр Джастин Трюдо. Знаменит он, например, своим пристрастием к необычным и ярким носкам — но не только. В честь Дня Канады сделали подборку фото самого обаятельного политика мира .

Первые электронные наручные часы в СССР изготавливали в Минске на заводе «Электроника». Их выпускали миллионами и продавали по всему Советскому Союзу. Вспоминаем, как делали легендарные одноименные часы .

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В Минске прошел чемпионат по скоростному поеданию бургеров. Как это было, кто и с каким результатом победил — увидите здесь .

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Кстати. Готовили для вас на выходные 7 веломаршрутов по Беларуси, которые помогут приятно провести несколько дней, не выезжая за пределы страны. Если не воспользовались в этот длинный уикенд, сохраняйте в закладки — еще два месяца лета впереди. Хорошей недели, оставайтесь с нами — будет интересно!

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