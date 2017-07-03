Мама ребенка-инвалида: учиться в обычной школе – самый сложный путь

В Беларуси уже давно на законодательном уровне существует интегрированное обучение, при котором детям с инвалидностью разрешено заниматься с теми, у кого ее нет. Тем не менее, многие ребята продолжают учиться дома или в спецшколах.

Sputnik встретился с минчанкой Ольгой Стефняк, чья дочь с ДЦП посещает обычную 130-ю школу, и узнал, насколько это легко.

Тяжелый "климат"

Дочери минчанки Ольги Стефняк учатся в восьмом классе обычной школы №130. Однако прежде им пришлось пройти долгий и сложный путь, полный разочарований.

Ну, а если начать сначала… 16 лет назад у женщины случилось и горе, и счастье одновременно. У нее родились долгожданные двойняшки, но обе получили родовые травмы. У Юли, первой из двойни, оказалась более тяжелая форма инвалидности: она передвигается на инвалидной коляске.

Мама девочек признается, что тогда решила не замыкаться в своем горе, а идти вперед и сделать так, чтобы ее детей воспринимали на равных. Так восемь лет спустя они оказались в первом классе 130-й школы.



© Фото: из личного архива семьи Стефняк Юля и Лена Стефняк в первом классе (крайние справа в первом и втором ряду)

Стоит отметить, по закону интегрированные классы открываются по заявлению родителей. В класс с девочками пришли еще двое ребят с нарушением опорно-двигательного аппарата.

В то время, вспоминает собеседница, школа не была готова к особенным ученикам. Не было раздаточного материала, не проводили занятия ЛФК. Но больше разочарований вызвал сложный внутренний "климат". Так, из-за проблем со здоровьем маленькая Юля не могла сидеть за партой весь день. Какое-то время ей нужно было стоять за стендером. Учитель строго предупредила сверстников, чтобы они не смели смеяться над ней, – и посыпались издевки… Одноклассники не принимали сестер, и попытки учителя и директора школы это исправить оказались тщетны.

Но были и хорошие моменты. Юле во время уроков также было необходимо стоять у поручня. Однако находиться одной у белой пустой стены – очень неинтересное занятие. Ее мама придумала сделать интересную интерактивную стену. Нарисовала эскиз и получила одобрение директора.



© Фото: из личного архива семьи Стефняк Интерактивная стена

Равнодушие или малодушие?

К сожалению, найти общий язык с преподавателем тоже оказалось нелегко. Половину сентября и октября из-за процедур девочки редко присутствовали на занятиях. Но все уроки они усердно выполняли дома.



© Sputnik / Виктор Толочко Сестры хорошо учатся: семья бережно хранит целую стопку благодарностей и похвальных грамот

"В школу мы пришли с исписанными тетрадями и отдали их на проверку учителю. Дети очень ждали похвалы, ведь, несмотря на занятость и усталость, они проделали колоссальную работу, но получили в ответ только критику, мол, не соблюдены критерии отступа клеточек между работами", – говорит собеседница агентства.

С Юли спрашивали, как с обычного ребенка, невзирая на паралич рук. Плохую каллиграфию из-за спастического подергивания всегда подчеркивали как помарку.

Однажды двойняшки пришли из школы с классной работой, которую выполнили на листочках. Выяснилось, что тетради, которые Ольга приобрела для них в начале года, лежат в шкафу в классе. Разумеется, неходячий ребенок не может их взять без посторонней помощи.

"Мы уже перестали расстраиваться из-за мелочей, когда девочек не приглашали на мероприятия класса. Сами они старались побыть в коридоре с помощником воспитателя, к одноклассникам они больше не хотели идти", – отмечает Ольга.

Ни пройти, ни проехать

Из-за долгих непониманий с учителем минчанка приняла решение во втором классе перевести девочек на надомное обучение. Такой шаг был вызван и тем, что в районе долгие годы между школой и домом были две огромные лестницы, которые не преодолеть на инвалидной коляске. А зимой дорожки не чистятся.

Тем не менее, Ольга не теряла надежды интегрировать детей в школьный коллектив. Летом отдала их в школьный лагерь. Это была очередная ошибка, признается она.

"В то время, когда все ребята играли, Юля и Лена просто сидели в классе и ходили только на обед. Через пять дней дети отказались идти в школьный лагерь. И я их больше туда не повела", – рассказывает их мама.

Старшая школа

Пробыв две четверти дома, девочки вернулись в школу, и на этот раз у них была хорошая педагог. Но в старших классах снова появились трудности. Не все преподаватели, как выяснилось, владеют информацией по поводу инвалидности.

"Если у школьника нарушена моторика и он медленно пишет, то надо дать ему возможность отвечать на карточках или устно. Иначе это вызывает у него стресс. Юля, если понимает, что не успеет написать, начинает сильно волноваться и делает ошибки, которые ей несвойственны", – поясняет собеседница агентства.



© Sputnik / Виктор Толочко Девочки все делают вместе: на стенах - сертификаты об окончании курсов бизнеса и фотографии, а также свидетельствующие о полученных сестрами премиях за высокие достижения в учебе и творчестве

Да и безбарьерная среда в школе оставляет желать лучшего. Лифт работает не всегда, санузел не до конца переоборудован, а в некоторых кабинетах – высокие пороги.

Недавно в классах установили видеокамеры, чтобы дети, которые отсутствуют, могли дистанционно посещать занятия. Но они часто не работают или отсутствует звук.

А в прошлом году якобы за ненадобностью часы учителя-дефектолога решили резко сократить, хотя их и так немного. Но семья Стефняк свои часы отстояла. Ольга отмечает, что только учитель-дефектолог может правильно организовать взаимодействие особенного ребенка с учителями и одноклассниками.

Сложный путь

Ольга признается, что желает только одного – чтобы ее дети учились в школе и имели друзей.

"Интеграция необходима! Только нужно создать специальные условия и сформировать правильное отношение к детям-инвалидам. Интеграцию можно построить на достоинстве таких ребят – умении рисовать, петь… Я неоднократно подходила к руководству школы с таким предложением. Мне кажется, пока родители "толкают" интеграцию, что-то делается, а по собственной инициативе школа ничего делать не будет. Движущей силой быть очень сложно, так как ты воспринимаешься, как скандалист", – отмечает она.



© Sputnik / Виктор Толочко Ольга Стефняк с дочерьми - Юлей и Леной

Учиться в обычной школе – самый сложный путь, которым могут пойти семьи с ребенком-инвалидом, резюмировала собеседница.

Получить комментарии у директора школы и в комитете по образованию Мингорисполкома Sputnik не удалось.