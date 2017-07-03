Медный летчик о том, легко ли смывается грим, казусных ситуациях и планах на фестиваль живой статики в Бресте, пишет «Брестская газета».



Фото: Наталья Чеберкус

— Как пришла идея заниматься живой скульптурой?

— Меня друзья надоумили. Я вообще больше увлекался электронной музыкой. А друзья из Минска занимались живой статикой. Это заинтриговало. Я создал образ медного летчика.

— Почему выбрали именно этот образ?

— В живой статике очень много повторяющихся статуй. А тематика военных лет мало используется. Как-то я увидел на барахолке шапку летчика и подумал — почему нет. Такого Летчика нет в Беларуси. Хотя живых скульптур около 50 в стране.

— У вашего персонажа есть характер?

— Все говорят, что это медный призрачный летчик. Его почти никто не видит. Он как появляется, так резко и исчезает. Я не хочу его сильно афишировать.

— Как вы решаете, когда появляться?

— Под настроение. Если проходит какое-то мероприятие — День города, «Город света», — я обязательно буду в костюме летчика. Скоро на «Славянский базар» еду. Там каждый год проводится фестиваль «На семи ветрах», который объединяет коллективы уличного перформанса. Я подал заявку, и меня с другом отобрали. Я хочу дополнить костюм летчика. Сейчас собираю стропы. Летчик будет в подвешенном состоянии: будет висеть на деревьях, фонарях. Вообще у меня в планах еще три костюма. Один делает в Москве компания, которая занимается робототехникой. Еще будет Пират. В Беларуси уже есть Путешественник, мой друг, его образ напоминает пиратский. Еще в Харькове есть Пират. У меня будет другая направленность, будет крюк.



Фото: Наталья Чеберкус

— Долго ли приходится гримироваться?

— Нет. Костюм уже раскрашен, на руках — перчатки. Поэтому гримировать приходится только лицо. Я использую обычную автомобильную краску, но предварительно наношу на кожу специальное средство. Смывается быстро, за пару минут. Дождь тоже может смыть краску с лица, но с костюмом ничего не случится. Кожа реагирует нормально. Наверное, если ходить с краской постоянно, то это сказывается на состоянии кожи.

— В какую погоду работать сложнее всего?

— В жару. В плюс 30 краска может с лица слазить, потому что потеешь. В дождь тоже особо не постоишь. Идеально, когда средняя температура. Летом тяжело стоять. Несколько лет назад на форуме уличных театров в Бресте был Гопник, просто накрашенный и в майке. Ему проще днем посидеть было. А в костюме нет.

— Как вы добираетесь до рабочего места?

— Я живу рядом с Советской, поэтому проблем нет. Бывает, такси заказываю, если нужно выступать далеко. В троллейбусе в костюме особо не поездишь. Хотя был случай, когда пришлось ехать в поезде в образе. Я выступал на фестивале в Минске, и так получилось, что не успел помыться. Так и поехал домой. У людей был шок. Все смотрели на меня с замиранием.



Фото: Наталья Чеберкус

— Сколько вы можете простоять без движения?

— Могу и восемь часов простоять. Могу не стоять — сидеть (смеется).

— Есть ли какие-то критерии профессионализма, требования, которые предъявляют к человеку, который занимается живой статикой?

— Конечно. Нужно соответствовать понятию «живая скульптура». Живая скульптура должна замирать, стоять на месте, а не бегать по улице.

— То есть вы не имеете права двигаться?

— Интересно оживать и пугать народ. В Минске очень много статуй. Иногда мы становились рядом с ними. Люди думали, что это новые статуи поставили: обнимались с нами, фотографировались. И, когда мы оживали, у всех челюсть отваливалась.



Фото: Наталья Чеберкус

— Какая была самая необычная реакция на вас?

— Очень необычная была реакция, когда мы проводили фотосессию в Брестской крепости к 22 июня. Я стоял на танках. Дети, которые гуляли по крепости, думали, что я памятник — не поймешь, то ли танкист, то ли летчик. И, когда я ожил, разбежались в стороны. Как я понял, ребята были не брестские, а гродненские. В Бресте к живой скульптуре люди по-разному относятся. Туристы более-менее понимают. А те, кто живет в Бресте, иногда негативно относятся. Они считают, что это не заработок.

— А может ли живая статика быть единственным видом заработка?

— Я думаю, в нашей стране нет. Я выхожу для популяризации живых скульптур, фестиваля, который собираемся открывать в будущем. Если мне никто не даст копейку, я не обеднею. Главное для меня — показать образ.

— Расскажите о фестивале, который вы планируете открыть?

— Мы хотели сделать фестиваль живой скульптуры уже в этом году, администрация города об этом знает. Но перенесли на 1000-летие Бреста, которое будет в 2019-м. Планируется, что приедут живые скульптуры из Беларуси, России, Украины, стран Балтии. Будут не только живая статика, но и ходулисты, акробаты, жонглеры, театр теней, театр песка. Все в одном проекте. Есть много коллективов, которые хотят объединиться и побывать на фестивале.