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К выходным потеплеет, возможно. Погода в Гомеле на неделю

04.07.2017 09:32 — Новости Общества | Tut.by  
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Городской пляж пуст и впереди — также ничего утешительного. Июль продолжает отпускать свои злые несмешные шутки и, похоже, не собирается останавливаться.


Конечно, сегодня теплее, чем в минувший уик-энд и, наконец-то, выглянет солнце. Но выше +19° синоптики в ближайшее время не обещают.

Сегодня вечером возможен дождь. Обильные осадки ожидаются также в четверг. Лишь к выходным темперетура воздуха начнет повышаться. Но это по предварительному прогнозу.

Погода в Гомеле и области

 
Теги: Гомель
 
 
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Городской пляж пуст и впереди - также ничего утешительного. Июль продолжает отпускать свои злые несмешные шутки и, похоже не собирается останавливаться.

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