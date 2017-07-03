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К выходным потеплеет, возможно. Погода в Гомеле на неделю
04.07.2017 09:32 — Новости Общества | Tut.by
Городской пляж пуст и впереди — также ничего утешительного. Июль продолжает отпускать свои злые несмешные шутки и, похоже, не собирается останавливаться.
Конечно, сегодня теплее, чем в минувший уик-энд и, наконец-то, выглянет солнце. Но выше +19° синоптики в ближайшее время не обещают.
Сегодня вечером возможен дождь. Обильные осадки ожидаются также в четверг. Лишь к выходным темперетура воздуха начнет повышаться. Но это по предварительному прогнозу.
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Городской пляж пуст и впереди - также ничего утешительного. Июль продолжает отпускать свои злые несмешные шутки и, похоже не собирается останавливаться.
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