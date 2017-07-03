Лицеи Бреста зачислили учащихся в 10 классы. Конкурс составил от 1,4 до 3 человек на место

В июне прошли вступительные испытания в лицеи Бреста. В областном лицее им. Машерова в этом году был один из самых высоких конкурсов в Брестской области — 1,63 человека на место (в прошлом году — 1,37), пишет «Вечерний Брест».

Всего было подано 235 заявлений на 144 места. Лицей проводил набор учащихся для 6 классов по трем «чистым» профилям и трем мультипрофилям. Конкурс проходил отдельно для городских и областных жителей. Среди брестчан конкурс оказался выше, поскольку лицей зачисляет местных и приезжих в соотношении 25% к 75%. Так, самый высокий конкурс среди брестчан сформировался на журналистике — 3 человека на место. Но самая высокая проходная планка оказалась на экономическом и правоведческом профилях — 16 баллов. А среди областных жителей самый высокий конкурс сложился на филологическом профиле — 2,3 человека на место. Здесь же был и самый высокий проходной балл — 14.

В лицее № 1 им Пушкина в этом году был подано 248 заявлений и зачислено 189 ребят для 9 классов. Самый высокий конкурс (общий для всех учащихся) сформировался на физико-математическом и химико-биологическом профилях — от 1,4 до 1,6 человека на место. Как пояснили в лицее, основную массу ребят, которые поступают к ним, составляют ученики пролицейских классов — классы по профилям, которые основаны на базе 28-й школы. В этих пролицейских классах ребята с педагогами лицея углубленно изучают предметы по выбранным направлениям. По сути, эти классы представляют собой подготовительный этап перед поступлением в лицей. Чтобы попасть в пролицейский класс, необходимо предоставить информацию о годовых оценках. Чаще проходят ребята с отметками не ниже 7 баллов. Но при зачислении еще индивидуально рассматриваются оценки по профильным предметам. Заявки на учебу в профильном классе лицей № 1 принимает до августа.