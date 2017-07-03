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Салют в Гродно в честь Дня независимости
04.07.2017 10:08 — Новости Общества | Tut.by
Основные мероприятия ко Дню независимости прошли
Здесь была организована дискотека для молодежи, а финальным аккордом стало совместное исполнение гимна страны и салют.
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Основные мероприятия ко Дню независимости прошли днем в центре города, а вечером празднование переместилось на площадку около Кургана Славы.
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