Дожди, грозы и туман: погода в Гродно и области на неделю

Первая рабочая неделя июля будет прохладной и пасмурной: температура воздуха прогреется только до +19 °C. Синоптики обещают грозы, туман и дожди. О погоде в регионе сообщает Республиканский гидрометеоцентр.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY, носит иллюстративный характер

Во вторник, 4 июля, утром — сплошная облачность, без осадков. Днем будет облачно с прояснениями, гроза и дождь. Ветер порывами до 11 м/c. Температура воздуха днем +15…17 °C.

В среду, 5 июля, утром температура будет +12…14 °C. Днем +15…17 °C. С утра синоптики обещают переменную облачность, а днем и вечером дожди и грозы.

В четверг, 6 июля, ночью туман, видимость 500−800 метров, утром — переменная облачность, днем будет без осадков, а вот вечером дожди. Температура воздуха днем +17…19 °C

В пятницу, 7 июля, облачно с прояснениями. Осадки ожидаются только вечером. Температура воздуха прогреется до +19…21 °C.

В выходные в регионе будет переменная облачность. В субботу дождливо и облачно. В воскресенье — ясно и переменная облачность. Температура воздуха днем +20…22 °C.

Погода в Гродно и области.

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