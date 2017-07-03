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Продолжение "Ликвидации" будут снимать, возможно, уже не в Одессе

04.07.2017 10:10 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 4 июл — Sputnik. Сценарий второй части сериала "Ликвидация" пока находится в работе, где и когда начнутся съемки, пока неизвестно, цитирует пресс-службу кинокомпании-производителя "Марс Медиа" агентство РИА Новости.

Продолжение "Ликвидации" будут снимать, возможно, уже не в Одессе
© Pexels
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Ранее продюсер Сергей Члиянц сообщил на своей странице в Фейсбук, что исполнитель главной роли Владимир Машков может и не попасть на съемки, ему запрещен въезд в Украину из-за посещения Крыма. В 2014-15 годах актер снимался там в фильме "Экипаж".

По словам Сергей Члиянца он, как один из участников проекта, обязан был прояснить ситуацию на этапе подготовки к съемкам.

"Сценарий "Ликвидации" еще в работе. Сергей Члиянц никакого отношения к фильму не имеет. Съемки фильма обязательно начнутся. Когда и где, объявим отдельно", — сказали в пресс-службе.

После того, как новость о запрете въезда в Украину для Машкова появилась в СМИ, Члиянц опубликовал еще один пост, где еще раз уточнил: "Машков не летал в Одессу на съемки продолжения "Ликвидации", и не был задержан на границе, как написали глупые СМИ".

По его словам, он по собственной инициативе решил прояснить вопрос заранее, так как в противном случае глупо было бы продолжать подготовку к съемкам.

"Посвященные в процесс люди, знали, что в Одессе планируют снимать продолжение "Ликвидации". А поскольку я был непосредственным участником событий, то все эти вопросы обращались ко мне. Так вот, отвечаю: въезд действительно запрещен. Как я это узнал — мои дела. Кто хочет проверить и поспорить, — я готов. И каким бы я был идиотом, если б не проверил этот вопрос. Так в кино не делают…", — написал на своей странице в Фейсбук продюсер.

Сериал "Ликвидация" был снят в 2007 году режиссером Сергеем Урсуляком. Это история о противостояния советской милиции с бандами послевоенной Одессы. Машков сыграл в фильме начальника отдела по борьбе с бандитизмом Давида Гоцмана. Снимать продолжение будет другой режиссер. Урсуляк объяснил журналистам, что с ним вели переговоры, но по разным причинам ему пришлось отказаться.

 
Теги: Новости, Минск
 
 
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Продюсер Сергей Члиянц накануне начала съемок выяснил, что исполнителю главной роли сериала Владимиру Машкову запрещен въезд в Украину.

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